“Llevamos 24 años viniendo, las Islas Canarias son un paraíso”

El matrimonio suizo Senn visitó Tenerife por primera vez en el año 1976. Después de hacer una pausa durante varios años, ya que se compraron una casa en su país natal, volvieron a retomar sus viajes y decidieron visitar de nuevo la isla. Ya llevan 24 años viajando a Tenerife, casi siempre dos veces al año, en febrero y noviembre. El año pasado tuvieron que cancelar sus reservas debido a la covid-19; en Suiza tienen muchas restricciones por la pandemia: “En comparación con Suiza, Tenerife es un paraíso”, comenta Franz Senn.

La pareja acaba de confirmar sus próximas reservas para febrero y noviembre de 2022. Se quedarán, como siempre, en estancia larga. El personal de recepción del hotel les ha confirmado “su habitación” de todos los años. “Llamo a recepción y pido nuestra habitación de siempre. No hay problema, me dicen, y tengo mi habitación confirmada”, sonríe Franz Senn. Durante todos estos años, el matrimonio ha elegido para sus estancias el hotel Tigaiga, en el Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife y con una climatología privilegiada. La bienvenida en el hotel Tigaiga es excepcional, es “como llegar a casa”, comentan ambos. No solo el personal de recepción, también el personal del restaurante; los reconocen y los saludan en cuanto los ven. La pareja se refiere a sí misma como “fan” del hotel Tigaiga, de Tenerife y de las Islas Canarias en general. La amabilidad del personal es fuera de lo común. Comentan que, al viajar a otros destinos, siempre comparan los hoteles en los que se hospedan con el Tigaiga y dicen: “allí nos sentimos como en casa, esto es muy difícil de encontrar”.

“Hemos viajado por todo el mundo, pero ya no queremos coger un avión y pasar 10 horas volando para llegar a nuestro destino”, explica Franz Senn. Solían viajar a Nueva Zelanda y tardaban en total 36 horas para llegar a su destino. Ahora prefieren vuelos más cortos, como el que cogen a Tenerife, con una duración de 4:30 horas; “eso es más llevadero”, afirman. También conocen las islas vecinas de Gran Canaria y La Palma, las que visitan a menudo con el ferry que ofrece varias conexiones a todas las islas a diario.

La pareja suele viajar sola, aunque en alguna ocasión los han acompañado sus hermanos. Escogen los meses de febrero y noviembre porque prefieren viajar fuera de las vacaciones escolares. “Las familias con niños vienen antes que nosotros, así no coincidimos y estamos más tranquilos”, añade Franz Senn. Pero también reservan siempre en las mismas fechas para celebrar sus cumpleaños en la isla. Prefieren celebrarlos aquí, y eso dice mucho sobre la estima que le tienen al destino. Al reservar siempre en las mismas fechas del año, han hecho muchas amistades a lo largo del tiempo. “Nos reencontramos con amistades todos los años aquí en Tenerife”, dice Anna Maria Senn. Con algunos siguen en contacto al volver a casa.

Cuando hablan sobre la comida canaria, sonríen y dicen: “Mmm, es muy buena”. No hace falta hablar español para poder pedir un buen cherne con papas arrugadas, ya que en los restaurantes hablan alemán. El matrimonio comenta que han visto en tanto tiempo como se ha desarrollado el sector turístico. “Antes la comunicación era más difícil, pero ahora todos hablan un poco de alemán y si no, no pasa nada”, comenta el Sr. Senn. “Eso es una de las cosas que nos gustan, vemos que los canarios se esfuerzan por entendernos y se preocupan por los detalles; son encantadores, la gente es muy amable”, añade.

Durante su estancia, el matrimonio alquila un coche. Visitan sus lugares preferidos, como las Cañadas del Teide y el Bosque de La Esperanza. Antes se dedicaban a hacer senderismo, y una vez hasta subieron al pico del Teide caminando. Ahora, se lo toman con más calma, aunque siguen siendo muy activos. Suelen caminar 7-8 kilómetros todos los días. Disfrutan de la tranquilidad del entorno: “Siempre hay algo nuevo por ver, por descubrir”, comenta el matrimonio. Lo que más les gusta es el aire puro que se respira en la isla. Disfrutan mucho de los paisajes y de sus paseos diarios por la naturaleza.

Hay que decir que el matrimonio Senn ya es mayor, están en sus 80, y comentan: “El invierno es una tortura para nosotros, por eso nos escapamos y venimos aquí. En casa, sufrimos de muchos dolores musculares por el frío. En cuanto llegamos a Tenerife nos sentimos bien, muy bien, ¡los dolores desaparecen!”.

Es verdad, el tiempo en las Islas Canarias es muy suave, con temperaturas agradables durante todo el año. Pasar las vacaciones en un lugar donde desaparecen los dolores, es algo extraordinario.