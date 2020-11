El pino y el secreto de Tías

El 1 de enero de 1998 es la primera fecha que el autor de Ensayo sobre la ceguera anotó en sus nuevos escritos, que serían la continuación de Los cuadernos de Lanzarote que finalizó en 1997 y en cuyo epílogo el propio escritor anunciaba un cercano desenlace.

Sin embargo, pasaron veinte años hasta su publicación, fruto de un hallazgo fortuito el pasado mes de febrero de su viuda y traductora de sus obras, la periodista Pilar del Río, en el ordenador del Premio Nobel en su despacho de A Casa, su vivienda de Tías en la que falleció el 18 de junio de 2010. Ese ordenador se puede ver sobre la mesa de pino que utilizaba Saramago en su estudio de Tías y sobre la que ayer había un ejemplar del sexto y último cuaderno en el que además de sus apuntes personales "el lector descubre, sobre todo, la manera de entender el mundo de Saramago con sus reflexiones e ideas sobre su postura cultural y ética".

El 1 de enero de 1998 Saramago consiguió salvar un pino de su jardín de Tías del vendabal reinante y relata cómo se sintió tras haberlo logrado: "Como un niño que hubiese conseguido atarse por primera vez los cordones de los zapatos", escribió.

Ayer en Lanzarote también fue otro día de mal tiempo. No de viento sino de lluvia, que no impidió que se presentara en la sede de la Fundación César Manrique en Tahíche el lanzamiento nacional de El cuaderno del año del Nobel y Un país levantado en alegría, este último del periodista y director de Comunicación de la Fundación José Saramago, Ricardo Viel. Tal día como ayer, 25 de octubre, pero de hace dos décadas Saramago estaba en Portugal: "Ericeira. Fiesta popular", apuntó en su diario.

Un país levantado en alegría recoge las historia de los días que precedieron y siguieron a la concesión del Nobel y del eco que produjo a nivel internacional. Saramago, como refleja Viel, recorrió buena parte del mundo para estar con quienes se alegraban con él en los últimos días de 1998 y todo 1999. Ambos libros conmemoran el veinte aniversario del Nobel.

El 8 de octubre de 1998 la Academia Sueca anunció que otorgaba el Nobel de Literatura a Saramago. El galardonado anotó esa jornada en su sexto diario: "8 de octubre. Aeropuerto de Frankfurt. Premio Nobel. La azafata. Teresa Cruz. Entrevistas". Saramago estaba a punto de embarcar en un vuelo de Iberia con destino a Madrid en el aeropuerto de Frankfurt, donde había participado en la feria del libro, y una azafata le comunicó que había ganado el Nobel.

Su mujer conoció un día antes que le habían dado el premio a su marido. "Estábamos almorzando en la cocina de A Casa. Era un número desconocido. Me empezaron a preguntar dónde está José. Le dije a esa persona por qué me lo preguntaba y me comentó que 'mañana es el Nobel'. Me interesé por saber por qué habían llamado ahora. Acabé sacándoselo porque para eso soy periodista. Me senté en la mesa y ya no pude seguir comiendo", recordó ayer Pilar del Río. La periodista continuó trabajando en su despacho. No le mencionó nada a Saramago. "No pude dormir, toda la noche dando vueltas porque sabía que la vida iba a cambiar y, sobre todo, porque era el primer escritor en lengua portuguesa". La persona que estaba al otro lado del teléfono era Amadeu Batel, profesor portugués residente en Suecia.

Ese 7 de octubre Saramago habló en Frankfurt junto a otros escritores portugueses sobre qué significa ser comunista hoy, ajeno a lo que le vendría después.