José Juan Cruz Saavedra: "En política si no te reciclas te quitan del mercado"

Después de mi paso por el Ayuntamiento, estuve cuatro años en el Gobierno de Canarias y los últimos cuatro, tras ganar las primarias en el Cabildo, unas veces en el gobierno y otras en la oposición. Los años que estado fuera del ayuntamiento me han dado la oportunidad de ver la política desde otra perspectiva que nada tiene ver con la municipal que es la más cercana al administrado. Y en política al igual que en la vida si no te reciclas te quitan del mercado.

¿En su vuelta al Ayuntamiento hay algo que crea que deba hacer de otra forma distinta a cómo la hizo en su momento?

Siempre he tenido claro en política que en cualquier asunto conflictivo no se pueden tomar las decisiones sobre la marcha sino como mínimo hay que consultarlo con la almohada al menos una noche. Pensarlo, meditarlo y tomar una decisión porque las cosas no se pueden estancar. Aunque si tomas decisiones siempre te puedes equivocar. Posiblemente en los años en los que tuve responsabilidades de gobierno en Tías hay tres cosas en las que me hubiese gustado hacer algo más: en cultura, patrimonio y vivienda. Si tenemos la posibilidad de materializar el programa de gobierno que hemos acordado las tres fuerzas políticas después de 17 de junio se reforzarán estos temas y no por capricho sino porque entiendo que merecían algo más.

Habla usted de Patrimonio, ¿de qué inmuebles estamos hablando?

Hay que recuperar lo poquito que tenemos para generar riqueza al municipio como será la vivienda 'Señá Pascasia' en el centro de Tías, que está protegida por Patrimonio. También vamos a potenciar el albergue de Tegoyo. El objetivo es que el patrimonio histórico potencie lo que se denomina el turismo activo, que el turismo de la costa venga al casco de Tías y a los pueblitos, que es lo que nos genera riqueza y actividad económica para todo el municipio.

Otra de las prioridades del tripartito es la apuesta por el sector turístico. ¿En qué sentido?

Efectivamente, nosotros podemos hablar en campaña todo lo que queramos pero si no somos capaces de cuadrar un presupuesto de 30 millones de euros con los ingresos del turismo y comercio no podrán salir adelante muchos de los proyectos. Para ello el compromiso de los tres partidos del pacto es adaptar el Plan General a la Ley del Suelo de Canarias porque es lo que nos va a resolver todas las promesas y materializarlas. De igual forma, tenemos que ir a un tercer plan de renovación turística y agilizar el segundo porque la mitad está bloqueado por el Ayuntamiento. Por eso decimos que tenemos que reorganizar internamente el Ayuntamiento y ser capaces de dar respuesta a los empresarios en tres o cuatro meses, no podemos tardar 14 meses en una segregación o parcelación.

Insisten ustedes en reorganizar el Ayuntamiento.

No hemos querido hablar de asesores ni demás sino que queremos llegar y ver cómo está la casa internamente y qué carencia tenemos. Ahora mismo percibimos y detectamos carencias en cultura y en servicios sociales para atender a los que peor lo están pasando. Y a la Oficina Técnica que es la que genera los ingresos tenemos que buscarle una solución sí o sí. O bien creando plazas en esta materia dentro del ayuntamiento o tendremos que ir a la contratación de profesionales externos y equipos multidisciplinares que sean capaces de poner esto al día porque ahora no tenemos capacidad de respuesta. Y lo peor que le puede pasar a una administración es no dar respuesta al ciudadano.

¿Y a qué se refieren cuando hablan de recuperar todo lo abandonado por el PP?

El pacto lo hemos hecho tres fuerzas políticas que estábamos en la oposición y que hemos sumado más votos que el gobierno. Lo tenemos clarito, arreglar todo lo que ha denunciado la oposición en estos cuatro años y en la que nadie nos ha hecho caso. Lo primero será el Camino de Los Lirios. Y no porque lo digamos nosotros sino que lo han dicho los vecinos que han recogido más de 600 firmas. Y exigir al Cabildo la rotonda en Mácher o abrir la piscina que en ocho años no han tenido la manera de hacerlo. También hay que dar prioridad al alumbrado público dado que el 30% de las calles del municipio no lo tienen. O retirar las vallas de la Avenida de las Playas, ¿o no es un abandono tener esas vallas durante más de dos años en la milla de oro turística de Puerto del Carmen?

¿Pero el PP mantiene que todos los problemas de la piscina han sido por su gestión como alcalde?

La culpa es de Pepe Juan la han escuchado los vecinos de Tías durante ocho años. Ahora la realidad es que los vecinos han hablado. Y las herencias se reciben con todas las consecuencias o se renuncian a ellas. No he visto que hayan renunciado a nada. Es fácil estar en el gobierno y decir que la culpa es de otros o de los técnicos. Y eso a mí no me lo escucharán nunca. Sí explicaré cómo están las cosas. Voy a gestionar. La herencia del PSOE está en las hemerotecas: el ayuntamiento nuevo, los institutos, el pabellón, el campo de fútbol con césped, el centro de mayores de Puerto del Carmen, pluviales, el muelle de La Tiñosa, la depuradora... Esa es la herencia del partido socialista con inversiones millonarias conseguidas en el exterior. Y la herencia del PP estoy esperando para verla, a ver si cuando lleguemos al Ayuntamiento la podemos ver.

¿Y en cuanto a las grandes obras cuáles son las necesidades de Tías?

Durante ocho años no han puesto ni un metro de saneamiento, como le falta a la zona alta del pueblo de Tías. Hay que ampliar la estación depuradora que es para tratar 8.000 metros cúbicos de agua y a día de hoy en los días punta como en agosto estamos llegando a los 12.000 metros, así que ya se sabe a dónde están llegando los 4.000 que no se están tratando. La carretera de circunvalación de Las Playas, a la altura de Indelasa, hay que desdoblarla porque lo pide a gritos. Hay colas en determinadas horas del día que nos está bloqueando la zona turística.

Parece evidente que Puerto del Carmen se le prestará una atención especial.

Por supuesto, también habrá que abrir el último tramo de la rambla Islas Canarias. Me criticaron porque hay que pagar una sentencia de 700.000 euros, bendita sentencia, porque tuvimos que adquirir 120.000 metros cuadrados de suelo para ejecutarla. Qué hubiese sido de Puerto del Carmen sin esa vía por la que pasan 25.000 coches diarios. Otras de las prioridades será un centro de salud porque ni siquiera han gestionado el suelo para que lo haga el gobierno y un pabellón cubierto y no un segundo como proponía el PP en Tías. ¿En qué cabeza cabe hacer un segundo pabellón en el pueblo con 5.000 habitantes cuando hay una zona con más de 11.000 residentes que no tiene ninguno?

¿Pero algo bueno habrá hecho el PP durante estos ocho años?

Lo que hemos dicho es que vamos a llegar al Ayuntamiento y pedir los informes correspondiente para hacernos una idea de cómo está la situación. Lo que se ha hecho bien y funciona yo al menos no gasto energías en cambiarlo porque eso cuesta dinero. Lo triste es volver a gastar dinero como en el Camino de los Lirios por no haber hecho bien las cosas desde un principio.