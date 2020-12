La nueva administradora de la Administración de Lotería Nº1 del municipio de Teguise, Carolina Aparicio, se ha estrenado con premio. Lleva desde el pasado 29 de julio en el negocio, ubicado en Costa Teguise, y la fortuna ya ha visitado su local. Lo hizo ayer, viernes, al dar un premio de segunda categoría dotado con 30.484 euros del Euromillones con un acierto de cinco números (09, 42, 10, 27 y 37 y las estrellas 1 y 5). El otro boleto de segunda categoría premiado se registró en Zaragoza.

"Estoy muy contenta y muy emocionada con este premio que he dado. Me puse muy emocionada y nerviosa de lo contenta que estoy y no atinaba nada. No sé a quién le ha tocado, pero me alegro mucho por esta persona", asegura pletórica Aparicio. Si ella hubiera sido la afortunada, "quizá haría un viaje", afirma.

La joven lotera se hizo con el negocio después de que la anterior administradora, Ángela Hernández, se jubilara. Hernández es en la actualidad concejala por el PP de Medio Ambiente, Playas, Transportes y Movilidad en el Ayuntamiento de Arrecife. Entre los premios que dio Hernández el más recordado fue el de septiembre de 2008 de la Bonoloto de 1.103.920 euros.

"Cogí esta oportunidad y estoy en esta aventura", señala Aparicio. Al local acuden residentes y turistas. "El peninsular viene más por la Lotería de Navidad y el británico por el Euromillón", detalla la joven lotera.