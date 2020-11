Tras la muerte de su primo, de 29 años, una vecina de Lanzarote ha denunciado la falta de personal para realizar autopsias en la isla. "Hay unos padres destrozados que están esperando a poder dar sepultura a su hijo y esto es lamentable", ha señalado esta mujer, después de estar dos días esperando por la autopsia.

Según ha explicado a La Voz de Lanzarote, su primo amaneció muerto el miércoles "de forma repentina" y, después de que su madre encontrara el cadáver "al ir a despertarle", se dio aviso al 112 y se activó el protocolo, por el que acudieron a la vivienda la Guardia Civil, una ambulancia con personal sanitario que dictaminó la muerte y la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Sin embargo, tras su traslado al Juzgado para practicarle la autopsia, ya que el joven "no tenía ninguna enfermedad grave", esta mujer afirma que la familia empezó a vivir una situación "lamentable".

"Nos dijeron que ese mismo día por la tarde no se le iba a realizar la autopsia, porque en Lanzarote no hay un auxiliar de forense y que tenía que venir de Gran Canaria, pero que sí se le realizaría el jueves por la mañana", explica. Sin embargo, no fue así. "Luego nos dijeron que vendría el viernes pero que tampoco nos lo aseguraban, porque había más autopsias delante y que este señor o señora vendría por dos o tres horas nada más y ahí ya me cabreé", añade.

Espera

Finalmente, este viernes por la mañana, la familia conseguía que se realizara la autopsia. "Yo creo que porque nos hemos quejado", ha señalado esta familiar, que no obstante ha querido hacer pública esta situación, porque afirma que en los propios Juzgados le dijeron que "en Lanzarote no hay auxiliar desde hace mucho tiempo". "No sé si me dijeron que desde hace más de un año", precisa.

