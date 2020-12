Animayo Lanzarote 2020 (Escuela de Arte Pancho Lasso, 12 al 15 de febrero), continúa con su firme apuesta por la formación y reclutamiento de talento canario para la industria digital, tecnológica y audiovisual concediendo casi cien mil euros en becas, -presencial y online-, a las que podrán optar los abonados de Animayo Lanzarote 2020.

Un año más, Animayo pone en marcha un programa de becas al talento para que los canarios puedan iniciar sus estudios en escuelas de primera categoría como U-tad y Art Heroes convirtiendo así la isla de Lanzarote en punto de referencia para la formación audiovisual. Animayo Lanzarote trabaja para dar respuesta a los jóvenes canarios, para que puedan convertirse en profesionales del futuro posibilitando el desarrollo artístico y creativo, favoreciendo la expresión de ideas y estimulando la experimentación.

Concretamente, los abonados de Animayo Lanzarote 2020 podrán optar, de una parte, a los más de 90.000 euros en becas para estudios en formatos presenciales y online en U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Se entregarán un total de 42 becas de postgrados repartidas en las áreas de animación, videojuegos e ingeniería tales como másteres en Animación 3D de personajes; Rigging y Character FX; Storyboard; Profesional en Composición Digital para VFX; Producción en Animación y Videojuegos; Programación de Videojuegos; Game Design; Arte y diseño visual Videojuegos; Universitario en Computación Grafica, RV y Simulación, además de Experto en diseño de Personajes y Experto en desarrollo para Realidad Virtual, aumentada y mixta en lo que a postgrados se refiere. Los ya abonados pueden inscribirse en cada una de estas becas enviando un email a animayo@animayo.com y por esta misma vía, pueden solicitar más información sobre las becas, con hasta un veinte por ciento de descuento, en grados universitarios de animación, diseño digital, diseño de productos interactivos, ingeniería de software y matemáticas.

Sobre la U-tad, centro de alto rendimiento con sede en Madrid, cabe destacar la combinación de la experiencia internacional de sus fundadores con una comunidad de estudiantes y profesionales que resulta fuente inagotable de innovación. Su meta es innovar en materia educativa y evolucionar en paralelo a las demandas surgidas por el crecimiento de la economía digital a través de un modelo educativo que se sostiene en tres pilares fundamentales: la tecnología de vanguardia, la transversalidad en los conocimientos y el aprendizaje trabajando mediante un currículo que se materializa en el carácter práctico de las clases y un claustro de profesores que forma parte activa de la industria. Sus alumnos realizan prácticas en proyectos reales, trabajan con la misma tecnología que las empresas más punteras y conviven en el campus con profesionales y emprendedores de éxito internacional. Precisamente, José García Romero, Director de Admisiones, Production manager de la U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, impartía la masterclass "Decide tu futuro" en la mañana de este jueves.

No menos importantes son otras 3 becas, por un importe total de 1.677,90 €, que Animayo Lanzarote 2020 oferta de la mano de Art Heroes 3D art academy, fundada y dirigida por el artista internacional Marlon Núñez, escultor digital que en al año 2017 se alzó como ganador de Live Sculpt-Off en escultura orgánica de Zbrush, celebrado en Los Angeles, EE.UU. Entre sus proyectos destacados, cinemáticas de: Juego de Tronos, Ejército de Zombis, Need For Speed Shift 2 ??y Project Cars. Sus artículos han sido publicados en revistas internacionales como 3DArtist, 3DWorld o CGSolutions, así como en destacados medios digitales como TexturingXYZ, Zbrushcentral o 3DTotal. Cada beca de Art Heroes tiene un valor de 987 euros y da acceso al programa "Stylized Character Program" (8 semanas) y su mentoría (https://academy.artheroes.co/Stylized-characters-course). La primera beca dará acceso con un 90% de descuento, la segunda el 50% y la tercera un 30% de descuento. Los abonados de Animayo Lanzarote que quieran optar a estas becas deberán enviar una carta de motivación y reel/portafolio a scholarship@artheroes.co con el asunto "Beca Animayo" antes del 29 de Febrero 2020.

Marlon Núñez, es uno de los ocho destacados ponentes invitados en la presente edición, y ofrece dos acciones principales para el público de Animayo Lanzarote: su master class "Creando Digital Humans. Creando seres humanos creíbles", jueves día 13, de 18:30 a 20:00 horas con entrada libre hasta completar aforo, y su "Taller de modelado de personajes estilizados", este sábado día 15, de 11:00 a 14:00 horas con plazas limitadas y no recomendado para menores de dieciséis años (entradas y/o abonos en animayo.com).

Y es que si algo define la trayectoria de Animayo con catorce ediciones ya celebradas, ocho en Lanzarote, es su carácter inspiracional ligado a la formación, el futuro profesional y la excelencia. Animayo ofrece una visión completa y actualizada de la educación y la formación digital, tecnológica, multimedia y audiovisual, valiéndose también de 'Ufuture', un espacio donde centros educativos y formativos, profesionales, entidades y empresas de servicios dan respuesta a las necesidades de formación de estudiantes a partir de 4º de E.S.O con atención personalizada y gratuita, prestando así su ayuda a estudiantes y a sus familiares para decidir de forma eficiente su futuro formativo y profesional, inspirando a los más jóvenes a la vez que facilita su acceso a las nuevas titulaciones y profesiones de mayor crecimiento. Además, los asistentes a Animayo también se nutren de las experiencias de algunas de las mejores escuelas nacionales y de prestigiosos artistas internacionales, convirtiendo Animayo en un punto de encuentro y reunión anual en el que pueden participar en master classes, hacer cursos y talleres, compartir experiencias, optar a becas y mostrar sus porfolios.

De este compromiso con la formación nace el Sistema Educativo Animayo, un proyecto englobado en Animayo que cuenta con la colaboración de la Obra Social "La Caixa" y de la Fundación CajaCanarias, auspiciada a su vez por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, que permite que los estudiantes de centros educativos participantes vean promovida su creatividad y esfuerzo con la creación de cortometrajes de animación que posteriormente, además de en Canarias y otras ciudades de España, se proyectan en ciudades como Los Ángeles, Lisboa, Praga o Chicago. Un programa de formación presencial y online, que utiliza la creación de una obra de animación y las tareas de preproducción, producción y postproducción como método para trabajar la creatividad y el talento, el trabajo en equipo, las competencias clave, digitales y tecnológicas, las inteligencias múltiples y los valores sociales. Animayo contribuye así, desde la formación audiovisual, a la consecución de los objetivos trazados en el marco del Plan global para el éxito escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias. La presentación exclusiva del Sistema Educativo Animayo, con la proyección de los cortometrajes escolares de la edición 2019, tendrá lugar este sábado día 15 a las 12:00 horas en la escuela Pancho Lasso con entrada libre hasta completar aforo.

Sin duda, Animayo es una firme apuesta por la cultura y la identidad, un punto de encuentro internacional dentro del?sector cultural de alta calidad que también cuenta con la?proyección de un Palmarés reconocido?internacionalmente con las?últimas tendencias del sector y donde se exponen trabajos y se intercambian contenidos audiovisuales. Un festival que fomenta la identidad de los artistas canarios de cara al exterior y les pone en contacto con productoras, distribuidoras y agencias de prestigio mundial, sirviendo de plataforma para presentar sus propios proyectos al amparo del único festival de animación español designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los premios Óscar®. Clasificación esta por la que la cinta ganadora del Gran Premio del Jurado en cada edición anual obtiene un pase directo a la preselección de los Oscar®. Además, Damián Perea, alma máter, productor y director de Animayo, es embajador en España de los European Animation Émile Awards, miembro de la European Film Academy of Cinematography (EFA) y miembro de Egeda España.

Otra exclusiva de Animayo Lanzarote 2020 es la exposición del videojuego más bonito del año: "Gris, el Videojuego. Work in Progress", en colaboración con la productora Nomada Studio, toda una obra de arte donde podremos ver su desarrollo creativo a través de sus paisajes y personajes en 40 piezas a modo de acuarelas y que estará abierta a todos los públicos en el hall del Pancho Lasso de 10:00 a 21:00 horas cada día del festival.

Con todo, si hay una cita ineludible estos días, esa es Animayo Lanzarote 2020 hasta el sábado día 15 para disfrutar de: 8 invitados, representantes del sector de la animación y los entornos visuales, profesionales que han dejado su impronta en títulos como "Los Vengadores", "Aquaman", "Christopher Robin", "Dragon Keepers", "Los Juegos del Hambre", "Wonder Woman" o del mundo de los videojuegos, tales como "Juego de Tronos", Need for Speed" o "Star wars Battlefront", que llevarán a cabo las siguientes acciones:MASTER CLASS

- "Decide tu futuro". Ponente: José García Romero, Director de Admisiones, Production manager de la U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Doctor Mateo). Jueves 13, de 10:00 a 11:30 h. Todos los públicos.

- "25 años haciendo ilustraciones". Ponente: Brendan McCaffrey, ilustrador y artista 3D, (StarWars Battlefront; Need for Speed Pay-back y War Comandor). Jueves 13, de 12:00 a 13:30 h. Todos los públicos.

- "Dando vida al Parque. La Magia detrás de la creación de Wonder Park". Ponente: David Míguez Blanco, Supervisor de Zeta Rigging, (El parque magico; Planet 51; Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo). Viernes 14, de 10:00 a 11:30 h. Todos los públicos.

- "Dibujos animados: del papel al digital". Ponente: Carlos Miranda, Animador canario y storyboard (El trotacuentos; Chicha y Pio; Batpat). Viernes 14, de 12:00 a 13:30 h. Todos los públicos.

- "Cómo hacer creíbles tus personajes animados". Ponente: Christian Dan Bejarano, Supervisor de animación (Dragonkeepers; Mortadelo y Filemón; El parque Mágico). Viernes 14, de 16:30 a 18:00 h. Todos los públicos.

- "Creando Digital Humans. Creando seres humanos creíbles". Ponente: Marlon Núñez, escultor digital y artista de personajes (Cinemáticas de Juego de Tronos, Need for Speed, Crossfire ...). Viernes 14, de 18:30 a 20:00 h. Todos los públicos.

- "Cómo hacer de tu vocación tu profesión". Ponente: Ignacio Caicoya, Supervisor de efectos visuales (Vengadores Infinitiy Wars; Aquaman; Wonder Woman; Interestalar). Sábado 15, de 16:30 a 18:00 h. Todos los públicos.

- "Búscate un trabajo serio: un camino hacia la animación en películas". Ponente: Laia Farré, animadora de personajes en 3D en Illion Animations Studio (Christopher Robin; Mogliw; El parque mágico; Sherlock; Gnomos). Sábado 15, de 18:30 a 20:00 h. Todos los públicos.TALLERES. (Consultar requisitos de inscripción en la web www.animayo.com)

- Taller de Animación: "¡Esto se Mueve! ¡Tu primer rig y animación!", por David Míguez Blanco, Supervisor de Zeta Rigging (El parque magico; Planet 51; Mortadelo y Filemon contra Jimmy el Cachondo). Jueves 13, de 17:00 a 20:30 h. Plazas limitadas. (NR-16).

- Taller de Animación: "Las bases del Acting en un personaje animado", por Christian Dan Bejarano, Supervisor de animación (Dragonkeepers; Mortadelo y Filemón; El parque Mágico). Sábado 15, de 09:00 a 12:00 h. Plazas limitadas. (NR-16).

- Taller de Modelado. "Taller de modelado de personajes estilizados", por Marlon Núñez escultor digital y artista de personajes (Cinemáticas de Juego de Tronos, Need for Speed, Crossfire ...). Sábado 15, de 11:00 a 14:00 h. Plazas limitadas. (NR-16).

- Taller de Animación: "Empezar con buena base: análisis de poses y videoreferencias para animación", por Laia Farré, animadora de personajes en 3D en Illion Animations Studio (Christopher Robin; Mogliw; El parque mágico; Sherlock; Gnomos). Sábado 15, de 11:00 a 14:00 h. Plazas limitadas. (NR-16).

Y completando el programa de esta edición, proyecciones con lo mejor de Animayo en 4 sesiones de sección oficial (dos del 2018 y dos del 2019, de miércoles 12 a sábado 15 a las 20:30 horas), entre las que estarán "Late Afternoon", de Louise Bagnall, nominada a los Oscar® en 2018 tras su pase directo a la preselección de los premios al alzarse con el Gran Premio del Jurado Animayo, y "Five Minutes to Sea", de Natalia Mirzoyan, Gran Premio del Jurado Animayo 2019. Además, también podremos disfrutar de dos largos de estilo anime gracias a la colaboración de Selecta Visión: "Quiero comerme tu páncreas", ópera prima de Sinichiro Usiyima, y "El tiempo contigo", nominada a los premios Any 2020 en cuatro categorías, entre ellas a mejor guión. Estas proyecciones tendrán lugar los días miercoles y jueves a las 18:00 horas, respectivamente.

TÍTULOS, FECHAS Y HORARIOS PROYECCIONES:

Proyección anime "Weathering with you". Miércoles 12, de 18:00 a 20:00 h. (NR-7). Actividad gratuita.

Proyección anime "I want to eat your pancreas". Jueves 13, de 18:00 a 20:00 h. (NR-7). Actividad gratuita.

Palmarés Internacional Animayo 2018 I. Miércoles 12, de 20:30 a 21:30 h. (NR-16). Con entrada (gratuito para abonados).

Palmarés Internacional Animayo 2018 II. Jueves 13, de 20:30 a 21:30 h. (NR-16). Con entrada (gratuito para abonados).

Palmarés Internacional Animayo 2019 I. Viernes 14, de 20:30 a 21:30 h. (NR-16). Con entrada o abono.

Palmarés Internacional Animayo 2019 II. Sábado 15, de 20:30 a 21:30 h. (NR-16). Con entrada (gratuito para abonados).

Animayo Lanzarote, dirigido y producido por Damián Perea Producciones, cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife a través de sus concejalías de Cultura y Educación, el Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote, la Escuela de Arte Pancho Lasso y la universidad U-tad. También participan Art Heroes, TF Animation, Colegio Santa Maria de los Volcanes y colaboradores privados como Relaxia Hoteles, Hertz, Tirma, Selecta Vision y Dalia Perfumerías.