De los 135 pasajeros que llegaron a Lanzarote el pasado viernes en el vuelo procedente de Madrid, solo 13 continúan en cuarentena obligada, junto al hombre que había dado positivo en las pruebas de Covid-19. Inicialmente, desde la gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote se informó de que todos tendrían que permanecer en sus domicilios o en el hotel habilitado por el Cabildo, pero al día siguiente la Consejería de Sanidad levantó esta medida, aplicándola solo a las personas que volaban más cerca del pasajero con coronavirus.

El resto de pasajeros comenzaron a recibir llamadas el sábado desde el Hospital, cambiando las indicaciones que les habían dado inicialmente. "Me llamó la enfermera del hospital y me dijo que como estaba relativamente lejos de esa persona, que podía dejar la cuarentena", explica Verónica Tribaldos, que en realidad iba en la misma fila que el afectado, pero al otro lado del pasillo. En su caso, sin embargo, ha decidido continuar en cuarentena y ha pedido que le hagan las pruebas, ya que finalmente tampoco está previsto que se realicen a todos los pasajeros. "Me han dicho que me la hacen el jueves", ha explicado, cuestionando que no se aplique ese protocolo con todas las personas que iban en el avión. "No entiendo nada, todo esto es muy extraño", afirma.

Otro de los pasajeros que iba en esa misma fila, Yera Fontes, también recibió una llamada el sábado, en su caso del mismo médico que le había atendido en el aeropuerto. "Nos comentaron que no tengamos problema", relata. Aun así, señala que no se quedó tranquilo y preguntó si realmente podía hacer vida normal o si debía tener miedo por la posibilidad de contagiar a otras personas. "Me dijo: Haz la vida normal de un canario en fase 2".

