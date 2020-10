"Nos causa mucha impotencia ver ese vídeo y esos perros muertos porque se podría haber evitado". Así se han manifestado desde la protectora de animales Sara, desde donde creen que el Ayuntamiento de Arrecife tuvo tiempo para haber "actuado antes" en la vivienda de Maneje, donde vecinos denunciaron el "mal estado" de unos perros.

La protectora afirma que "a finales del año pasado, en noviembre o diciembre" de 2019, puso en conocimiento los hechos ante la Policía Local tras recibir llamadas de vecinos. "La Policía fue entonces a la casa, sacó vídeos y fotos, y presentó un informe al Ayuntamiento, que son los que tienen competencias para actuar frente a este tipo de abandono. Estamos hablando de meses atrás, pero se hizo caso omiso", ha señalado Obelesa Hernández, miembro de la junta directiva de Sara, que asegura que en esas imágenes que tomó la Policía se podía ver que "no había higiene" en la vivienda, donde se calcula que hay más de una decena de perros.

Tras ello, y al "continuar las quejas de los vecinos", desde la protectora afirman que también mandaron "mensajes" tanto al veterinario como a la concejal de Sanidad, Saro González, insistiendo para que se actuara. "No se hizo nada, en principio no sé por qué, y luego llegó el estado de alarma y nos dijeron que por el estado de alarma no se podía actuar", ha apuntado Hernández. "Solo me consta que el veterinario fue una vez y que el señor no estaba", ha añadido.

La protectora de animales Sara afirma que también ofreció su ayuda tanto al dueño de los animales, que "la rechazó", como al Ayuntamiento. "En todo momento ofrecimos nuestra ayuda para castrar a los animales. También les dijimos que si no tenían hueco en la perrera lo hacíamos nosotros y nos decían 'estamos en ello'", ha señalado Obelesa Hernández.

"Han pasado los meses y nos sentimos impotentes al ver el vídeo donde se ve al señor con ese perro muerto, porque era algo en lo que queríamos ayudar, a lo que nos hemos ofrecido hasta la saciedad, mandado mensajes, llamado a la Policía, y no han hecho caso. Si se hubiera actuado a tiempo se podría haber evitado", ha insistido.

