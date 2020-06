Decenas de autocaravanistas protestan por la falta de espacios para acampar

Decenas de autocaravanistas han llenado las calles de Arrieta y Punta Mujeres como protesta por la falta de espacios para acampar en la isla. Desde este viernes los autocaravanistas han ido estacionando en estos pueblos del norte por represalias a la decisión del Ayuntamiento de impedirles el aparcar en algunas zonas del municipio.

El Cabildo decidió el pasado 7 de junio no abrir el camping de Papagayo "debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo no podemos garantizar la seguridad de los campistas y, por lo tanto, de momento no creemos conveniente abrir el camping. Sin embargo, desde la institución se informó que se iba a "estudiar la posibilidad de buscar otros espacios donde se pueda desarrollar esta actividad de forma segura".

