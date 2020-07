Denuncia que fue agredida por tres personas cuando salía de una discoteca de Arrecife

Una mujer ha denunciado que fue agredida por tres personas cuando salía de una discoteca de Arrecife en la madrugada del sábado al domingo. "Me golpearon como si nada", afirma la víctima que, tras presentar una denuncia en la Policía Nacional, asegura que también ha sido amenazada.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04:00 horas por la calle Triana, por la que la mujer iba caminando "mientras se hacía un vídeo con el móvil". Según reza en la denuncia, entonces "un hombre y dos mujeres", a los que "conocía de vista" y que "estaban discutiendo en el lugar", la "increparon" y le "recriminaron" por qué estaba "grabandoles con el móvil".

Tras ello, la denunciante asegura que las dos mujeres comenzaron a agredirla propinándole "patadas y puñetazos por todo el cuerpo", llegando a "caer al suelo", donde siguió recibiendo "golpes". "Esto para que no te vuelvas a meter con mi patrón me decían", ha relatado la víctima. Y es que, según asegura, el hombre y una de las mujeres que la agredieron trabajan en un bar y en un locutorio de Arrecife respectivamente, con cuyo dueño discutió en una ocasión. "Ellos lo tenían todo planeado porque me vieron en la discoteca y estaban esperando a que saliera", ha añadido.

Después de la agresión, la mujer fue atendida en el Centro de Salud de Valterra. Según el parte de lesiones, presentaba una erosión leve en la espalda y en una uña de la mano. Además, la víctima asegura que sufrió golpes en la cara, aunque en el parte médico se señala que no se aprecian señales

