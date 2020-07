El dueño de la discoteca denunciada de Lanzarote: "He cumplido todas las normas"

"Yo estoy tranquilísimo y he cumplido todas la normas". Así se ha manifestado el dueño del lanzaroteño Kokum Club, Ludovid Vera, que ha negado que en su local se haya incumplido la normativa de seguridad por el coronavirus, como denunciaron los representantes de los locales Garden, Tecla Karaoke, La Grulla, y DiscoKopas La Marina.

Así, este empresario ha anunciado que tomará acciones legales contra los denunciantes. "Yo sí voy a tomar medidas legales contundentes, yo sí voy a denunciar", ha afirmado Ludovid Vera, que ha señalado además cómo ha tenido que "aguantar insultos, amenazas y mil tonterías" por las redes sociales.

"No se puede jugar, por vendetta, por rabia, por cabreo, por lo que te dé la gana, y escupir de esa manera al aire. No es lícito y mucho menos nombrar a locales que no tienen nada que ver. No me parece coherente y llevo muchos años en esto. Y menos aprovechándose de una situación como la que estamos viviendo con el tema del Covid, con lo mal que lo estamos pasando todos, ha añadido Ludovid Vera. Y es que, aunque la denuncia a través de los medios de comunicación contra su discoteca estaba suscrita por cuatro locales, ha asegurado que "solo la realiza una persona". "Es un empresario que tiene tres locales en esa zona, varias sociedades", ha apuntado.

