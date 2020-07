Denuncia las "deplorables" condiciones de la carpa de Urgencias del Hospital Molina Orosa

Un ciudadano se ha dirigido a 'La Voz de Lanzarote' para denunciar las "deplorables" condiciones en las que considera que se encuentra la carpa en la que, "según protocolo, separan a los pacientes con fiebre en Urgencias del Hospital José Molina Orosa de Arrecife". "El recinto no cumple para nada condiciones higiénicas ni sanitarias para desempeñar la tarea que hace", asegura.

Según sostiene, la carpa está "mal orientada, don dos ventiladores grandes, unas sillas salteadas mal distribuidas, una pequeña papelera y, cómo unica e inútil decoración, tres plantas ya secas". Asimismo, apunta que el suelo de madera no puede estar "más sucio y polvoriento".

Este hombre relata que estuvo en dicha carpa el pasado jueves, después de que su hijo de dos años llevara dos días con fiebre. "Sospechando de una infección de orina, me dirigí a su pediatra en el Centro de Salud de Valterra, donde me negaron la entrada por el hecho de tener fiebre y me remitieron al Hospital", cuenta.



Falta de limpieza



Allí, afirma que es encontró con que "la preadmisión es una consulta provisional, equipada pero sin orden ninguno, y que la mencionada carpa es donde esperas resultados o pruebas". "En mi caso, estuve dos horas allí con mi hijo con fiebre, y un ventilador ruidoso a tope porque el calor es insoportable", apunta.

"El gel hidroalcohólico o alguna medida higiénica en la carpa brillan por su ausencia. Las sillas donde nos sentamos tampoco se limpian. Si en un establecimiento de hostelería es obligatorio entre cliente y cliente limpiar ese mobiliario ¿por qué no lo es en esta instalación, máxime cuando hay mayor probabilidad que aquí sí pueda tener el virus?", cuestiona este padre, que afirma que tampoco hay "ninguna señalización ni separación". Asimismo, insiste que "el suelo estaba más que sucio". "Levantaba una enorme polvareda cada vez que mi hijo corría un poco por allí, que si vas medio enfermo, sales peor", añade.

Este hombre apunta que "más perplejo" se quedó al leer después que un paciente había dado positivo tras ir a Urgencias, ya que cree que "seguramente" coincidió con él en la carpa. "Algún paciente posterior se sentaría en la misma silla que estuvo sentado, sin que la misma fuera limpiada, al igual que lo hice yo en la silla de la consulta en la que había estado él sentado", manifiesta.

"En cualquier feria que se hace en la isla montan una carpa con muchas mejores condiciones que ésta", considera este padre, que afirma además que "al ir a reclamar el viernes las pésimas condiciones de la misma", la respuesta que se le dio "es que no disponían de material y que llegaba en 15 días".