Arrecife aprueba su presupuesto en un pleno con bronca entre la alcaldesa y CC

El Ayuntamiento de Arrecife aprobó definitivamente su presupuesto para 2020 en un pleno extraordinario celebrado ayer por la mañana, que no ha estuvo exento de bronca y que tras su celebración Coalición Canaria (CC) denunció que la votación "no sería válida" y advirtió con tomar medidas.

De hecho, según informa La Voz de Lanzarote, los nacionalistas denuncian en un comunicado "un nuevo ejemplo de las formas despóticas y dictatoriales de la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez", quien en un primer momento, tras desestimarse las alegaciones presentadas por CC y UGT, levantó la sesión sin que se hubiera procedido a la votación de los presupuestos y tras haber protagonizado un rifirrafe con el portavoz de CC, Echedey Eugenio.

Coalición Canaria añade en el comunicado que "lejos de escuchar a los grupos de la oposición, la alcaldesa capitalina ha decidido levantar la sesión para, acto seguido, proceder a una votación que no sería válida. Esto que acaba de hacer Ástrid Pérez es cuanto menos irregular, y evidentemente, vamos tomar todas las medidas que consideremos necesarias", a pesar de que Pérez reanudó el pleno sobre la marcha, afirmando que había sido un "error". Eugenio aún estaba presente cuando se reanudó, pero aún así decidió marcharse.

CC advierte que al rechazar la reclamación presentada por su grupo se estaría aprobando un presupuesto "irreal" porque, según los nacionalistas, se contemplan "casi seis millones" más de ingresos del Bloque de Financiación Canaria que los que comunicó la Consejería de Hacienda. El portavoz nacionalista insistió en la necesidad de un informe de Intervención sobre las alegaciones presentadas por UGT, por lo que pidió la suspensión del pleno.

"Pedimos que se suspendiera la votación y se hiciera un informe para saber si lo que íbamos a votar era legal o no, que se nos aclarase si, además de Recursos Humanos, es necesario que también Intervención informe sobre un asunto tan vital", argumentó Eugenio.

En concreto, UGT impugnó el presupuesto porque el capítulo de personal no fue negociado con los sindicatos y por la falta de documentación sobre condiciones y retribuciones de los empleados públicos. Sin embargo, el grupo de gobierno desestimó las alegaciones de UGT al considerar que "no resulta ningún trámite de negociación con los representantes sindicales en la medida en que ningún trabajador ve alteradas sus condiciones de trabajo", según explicó el edil de Recursos Humanos, Eduardo Placeres.

"Y lo he consultado técnicamente, he hecho las consultas, y no hace falta informe de Intervención. Si hubiera hecho falta, la primera, encantadísima en traer el informe, fundamentamente para no oírles, soy yo", respondió la alcaldesa de Arrecife a Eugenio.