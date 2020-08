La amiga de la turista que dio positivo en Covid en La Graciosa denuncia sentirse "abandonada"

"Me siento abandonada". Así se manifiesta la amiga de la turista que dio positivo en Covid-19 en La Graciosa, que afirma que el complejo de Lanzarote donde fueron puestas en aislamiento "está abandonado, sucio y lleno de arañas, hormigas y cucarachas". Además, critica que "nadie del hospital se ha preocupado" por su salud ni por la de su compañera, ambas de 49 años, tras su traslado a la isla el pasado viernes.

"Aquí solo hay una persona para atender a los que llegan, pero no es personal sanitario", relata esta mujer, que aunque en su caso dio negativo en la PCR, considera que también se le debería hacer un seguimiento. Sin embargo, asegura que ni siquiera les dejaron un termómetro en la habitación.

"Lo único que nos dijeron es que vendrían el día 9 a repetirnos la PCR y que si es negativa nos podremos ir", apunta. "Hoy he tenido que pedir el informe al hospital de mi PCR negativa para demostrar en el trabajo que estoy aquí confianada y él médico que me lo ha enviado ni siquiera me ha preguntado cómo estaba", critica.

Además, la amiga de la turista contagiada asegura que a partir de las 16 horas no hay nadie que les atienda en el complejo, donde apunta que hay más personas en cuarentena. "La persona que está aquí, que es muy amable y solo le tengo que agradecer, termina a las 15 horas, y ya nos avisó de que la Consejería cerraba a las cuatro de la tarde. Entonces, a partir de esa hora estamos completamente solos", apunta esta mujer, explicando así que la comida para todo el día se la llevan antes de esa hora y que ella tiene que racionarla. "Hambre no hemos pasado, pero tampoco creo que sea la forma adecuada", añade.



"Tengo mucho malestar"

En declaraciones, esta mujer también ha desmentido que su caso haya sido detectado por el sistema de rastreo. De hecho, ha relatado que fue su amiga quien, después de recibir una llamaba de su compañero de piso en Cataluña el pasado martes, comunicándole que él había dado positivo en Covid, "inmediatamente" se puso en contacto con el 112, donde afirma además que les contestaron con "una incoherencia".

"Dijeron que teníamos que teníamos que hacernos la PCR y para ello ir a Lanzarote en el ferry y decirle a un taxista que nos llevara al hospital", ha asegurado esta turista, que ha apuntado que "afortunadamente" después les llamó una médico y les dijo que ni se les ocurriera moverse, y que personal sanitario acudiría a tomar las muestras.

Tras ello, cuenta que el miércoles le hicieron la PCR a su amiga, en la que dio positivo convirtiéndose en el primer caso de Covid-19 detectado en La Graciosa, y el jueves a ella. Sin embargo, afirma que en su caso se enteró de los resultados "antes por la prensa" que por Sanidad. De hecho, ha asegurado que no supo el resultado de su prueba hasta el viernes, justo cuando iban a ser trasladadas a Lanzarote, lo cual afirma que le causó "mucho malestar".

