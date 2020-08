Teguise acogió una emotiva despedida de Timple, el perro maltratado

"Que su muerte no haya sido en vano y se consiga cambiar la Ley de Protección de los Animales" fueron las palabras con las que Lucía Hernández, de 7 Días Por 7 Vidas, abrió su intervención ante decenas de personas que se acercaron a dar su primer adiós a Timple, podenco asesinado el pasado 4 de agosto, cuyo cuerpo está custodiado aún por la autoridades y que muy pronto se incinerará y se esparcirán sus cenizas para darle el último adiós.



"Estamos muy consternados, porque Timple no se merecía este final", relató por su parte Obelesa Hernández, representante de Sara, Protectora de Animales de Lanzarote que ha seguido el caso del podenco y de la manada a la que pertenecía, siendo Timple el más escurridizo y difícil de coger. "Su único delito era ser libre, y con él nos han arrebatado un trocito de nuestro corazón, pero vamos a seguir luchando porque la Ley cambie y la pena contra delitos de asesinatos como este sea de 2 años y 1 día", apuntó Hernández sin poder evitar emocionarse y emocionar a los presentes.



"En memoria de Timple, quien con su triste partida unió a Lanzarote convirtiéndose en un pilar contra el maltrato animal" es el mensaje que reza en la placa conmemorativa colocada este lunes en el parque de Tahiche ubicado en la confluencia de las calles José Cadalso y Gustavo A. Bécquer y que contó con la actuación del timplista José Vicente Pérez. Un acto que ha unido a muchos ciudadanos y a los colectivos que cuidan y protegen a los animales de compañía en la isla, que de la mano del Ayuntamiento de Teguise exigirán mayor contundencia al poder legislativo en materia de Protección de Animales, "puesto que la Ley actual en Canarias no es suficiente para condenar de forma justa este tipo de actos tan brutales", han asegurado desde la Protectora Sara Animales.



El Ayuntamiento de Teguise reiteró una vez más su absoluto rechazo ante el maltrato animal y se comprometió a luchar para lograr mayor amparo de los animales, solicitando de manera urgente la modificación de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de Animales vigente en Canarias actualmente. En este sentido, desde el área de Bienestar Animal se anunció que "se revisará la Ordenanza Municipal para incrementar sanciones ante conductas atroces y deleznables, y se seguirá colaborando de manera estrecha con los voluntarios para luchar contra el abandono, el maltrato y en pro de la tenencia responsable", tal y como manifestó su responsable Sara Bermúdez, que reiteró "su deseo de que este trágico desenlace de Timple sirva para cambiar las cosas a mejor entre todos los garantes de los derechos de los animales".

"Esto no va a quedar así, pero necesitamos de todos para conseguir ser un municipio ejemplar en materia de protección de animales, y es crucial el papel de los propios vecinos y vecinas, que pueden alertar a la Policía para evitar cualquier tipo de episodio con un fatal desenlace como el que hemos vivido en Teguise y que tiene a la isla consternada. El teléfono de asistencia del área es 928 84 53 17 y el de la Policía Local de Teguise es 928 84 52 52", recordó la concejala.