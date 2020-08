Archivan la denuncia de una mujer que quedó estéril tras un diagnóstico tardío de cáncer: "Me han arruinado la vida"

Un cáncer en el cuello del útero que no fue detectado a tiempo terminó dejando estéril a una mujer de 33 años, que pasó casi dos años advirtiendo a su médico de que sufría sangrados y ahora sigue luchando para que se depuren responsabilidades "Vio que seguía sangrando y sangrando y sangrando y no hizo nada", afirma esta mujer, que hace cuatro años denunció por negligencia a su médico, Orlando S.P., pero ahora acaba de ver archivada la causa. Este doctor argentino trabajaba en el Hospital Insular, dependiente entonces del Cabildo de Lanzarote, y a pesar de estar en un centro público no tenía homologado el título de ginecología -solo tenía el de medicina general-, según reconoció él mismo durante la instrucción. Sin embargo, este hecho ni siquiera se ha tenido en cuenta en el procedimiento judicial, que se inició solo por el presunto delito de mala praxis, pero no por posible intrusismo.

