La Policía Local de Teguise refuerza sus actuaciones para frenar el Covid-19

La Policía Local de Teguise ha reforzado días sus actuaciones una vez definidos los nuevos protocolos para frenar la transmisión del Covid-19 en Lanzarote. En Teguise, los agentes de seguridad han denunciado a varias personas por no usar mascarilla en espacios públicos, a establecimientos de restauración por el incumplimiento de las normas establecidas, así como a grupos que no cumplían con las distancias ni medidas impuestas por el Gobierno de Canarias para frenar los contagios.

El responsable del área, Miguel Ángel Jiménez, asegura que "la Policía Local ante avisos de otros ciudadanos, se está personando también en espacios privados que no están cumpliendo con las recomendaciones de no convocar reuniones de más de 10 personas, advirtiendo que en tales casos no siempre se respeta la norma de ir protegidos con mascarillas y guardar las distancias, con el peligro de transmisión que ello conlleva".

"Procuramos cumplir con nuestra obligación como garantes de la ley reforzando la vigilancia sobre el uso de las mascarillas en lugares públicos e intensificando los controles policiales", alega el alcalde.