El portavoz del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, felicitó ayer al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, por las iniciativas que la institución palmera está tomando para frenar la curva de contagios. El Cabildo de la Isla Bonita está dispuesto a asumir los costes y la realización de test de Covid19 en el aeropuerto.

"No se entiende cómo en Lanzarote, aún no se ha tomado ninguna medida en esta línea", dijo San Ginés, ahora tras la recomendación de Alemania de no viajar a Canarias, será muy difícil salvar la campaña de invierno, "agravando el jaque en que ya está la base de nuestra economía".