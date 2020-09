Ciudadanos y organizaciones de Lanzarote firman un manifiesto por el trato digno de los migrantes

Un total de 158 vecinas y vecinos de Lanzarote y 25 organizaciones han firmado un manifiesto para que las personas migrantes "sean tratadas de forma respetuosa". Según explican, se trata de "un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva que se dirige tanto a la población como a los medios de comunicación y a las instituciones públicas", y al que se pueden adherir a través de la plataforma digital change.org.

En dicha iniciativa, los firmantes muestra su "preocupación, como habitantes de Lanzarote, porque personas que llegan en pateras reciban un trato digno y que no se vulneren sus derechos durante su estancia en nuestra isla".

Así, rechazan "la intención por parte de algunos sectores de la población y representantes políticos de crear alarma social en base a una supuesta relación entre la llegada de pateras a Lanzarote y el riesgo de contagios por la Covid-19" y "las reacciones abiertamente xenófobas y racistas expresadas en los medios de comunicación y en las redes sociales, las cuales ponen en peligro la convivencia pacífica".

"Cualquier persona que transita por nuestra isla, migrante o turista, merece ser tratada con respeto y ser recibida con hospitalidad. Las mujeres y los hombres más vulnerables, como los menores no acompañados o las personas con problemas de salud, siempre han de ser protegidas", exponen en el manifiesto.

En el mismo, señalan que "el supuesto riesgo de contagio de la Covid-19 por las personas llegadas en pateras tiene más que ver con xenofobia que con la situación sanitaria concreta, principalmente porque, además de una cuarentena preventiva, se les practica pruebas de forma sistemática". "También porque, incluso antes de la pandemia, las posibilidades de encuentro entre los habitantes de Lanzarote y las personas recién llegadas en patera eran escasas", añaden.

"El racismo y la incitación al odio son delitos"



"El racismo, la xenofobia y la incitación al odio son delitos. También lo es publicar informaciones falsas. Tal vez quepa recordar que en democracia, las leyes han de ser cumplidas por toda la ciudadanía, por sus representantes y por los medios de información y de comunicación. La libertad de expresión sólo existe cuando las personas atacadas tienen las mismas posibilidades de expresión que sus detractores", apuntan en el manifiesto.

Según los firmantes, "todos deberíamos poder migrar en toda legalidad, independientemente de dónde hayamos nacido y de por qué decidimos irnos, tal y como estipula el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

"El fenómeno de la inmigración a Canarias por vía marítima es inherente a la situación geográfica y geopolítica del archipiélago. La mayoría de las personas que llegan desean alcanzar el continente europeo. Si pudieran viajar de forma legal y segura, no arriesgarían sus vidas en el mar en la llamada "ruta atlántica", actualmente una de las más peligrosas. Al igual que el mar Mediterráneo, el Atlántico se está convirtiendo en un cementerio marítimo: se estima que una de cada dieciséis personas muere en el viaje desde las costas africanas. ¿Cómo recordará la historia esta tragedia, directamente imputable a las actuales políticas migratorias europeas?", se preguntan.

Ausencia de voluntad política



Por otro lado, los firmantes critican que, "tras más de 25 años recibiendo pateras en Canarias, todavía no existen infraestructuras adaptadas para acoger a las personas ni protocolos de actuación más allá de la asistencia humanitaria de emergencia".

"La reiterada falta de anticipación por parte de las autoridades públicas competentes (locales, autonómicas, nacionales y europeas) es un síntoma de la ausencia de voluntad política de ofrecer una respuesta sostenible, duradera y adaptada a un fenómeno constante. Complicación añadida, los lugares empleados para la acogida han de ser adaptados a la situación sanitaria generada por la pandemia de Covid-19", señalan.

Al respecto, exponen que "en el campo de la acogida de las personas inmigrantes, Canarias cuenta con una sólida red de actores experimentados, quienes deberían ser escuchados a la hora de definir e implementar protocolos adaptados a las necesidades específicas de las personas".



Invitan a conocer a personas migrantes y sus historias



Los firmantes hacen un llamamiento a la población "para que no se deje contagiar por el virus del odio, que no se haga eco de discursos alarmistas, xenófobos o racistas" invitando a los habitantes de Lanzarote "a conocer personas migrantes, sus historias y actores sociales que están en contacto con ellas". "El desconocimiento favorece el miedo y la proliferación de estereotipos", señalan.

Asimismo, apelan a los medios de comunicación locales "para que ejerzan su labor de información con responsabilidad profesional y cívica" pidiendo que "no difundan información sin contrastar", que "no publiquen datos sin citar sus fuentes" y que "hagan uso del lenguaje y de las imágenes con criterio". No permitan que se difundan mentiras ni que se expresen a través de sus medios opiniones que atenten contra una convivencia digna para todas y todos". En este sentido, les invitamos a consultar y adherirse al Decálogo para una Comunicación Integradora y No Xenófoba del Foro Canario de Inmigración.