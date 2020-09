Piden 20 años de cárcel a un joven por intentar matar a su hijo y vejar a su ex

La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide 20 años y tres meses de prisión a un joven de 22 años que intentó asesinar a su bebé en el aeropuerto de Lanzarote después de obligar a su ex, sobre quien pesaba una orden de alejamiento, a viajar con él desde Cádiz hasta la Isla. La mujer pidió ayuda a la Guardia Civil del aeródromo cuando el acusado, condenado por maltrato, no quiso entregarle a su primogénito.

El escrito de acusación relata que Rafael L. D., el 16 de octubre de 2018, al mes de ser condenado por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar y obtener una orden de alejamiento hacía su expareja durante 16 meses, el procesado acudió a la localidad de Villamartín en Cádiz con el fin de buscar a la víctima y a su hijo que en ese momento contaba con 16 meses de nacido. Una vez que los localizó, "obrando con ánimo de imponerle su voluntad", la obligó a comprar dos billetes de avión para regresar con él a Lanzarote. Además, le quitó la cartera, le rompió 110 euros y le cogió el móvil para borrar sus conversaciones de WhatsApp y bloquearle contactos.

Tras amenazar a la afectada con quitarle a su bebé y de atemorizarla con que "si no me compras el billete me da igual, te mato a ti y a tu hijo", la mujer se vio forzada a acceder a sus peticiones. Durante los dos días previos al viaje el encausado le infundió temor a su expareja con frases como "toda tu familia va a terminar muerta". Una vez que arribaron a la Isla el 20 de octubre y sobre las 8.30 horas estando en la zona de recogida de equipajes, el acusado se negó a entregarle el primogénito a la afectada y le dijo que se lo llevaría a Cádiz por lo que la mujer fue a solicitar ayuda a la Guardia Civil del aeropuerto y este la agarró por el pelo y la lanzó contra el suelo para luego propinarle una patada. Acto seguido los agentes acudieron a ayudar a la víctima cuando el procesado sujetó al menor con la mano, lo alzó en el aire con brusquedad, dio un paso atrás para coger impulso y lo arrojó contra el suelo, al lado de la cinta de equipajes mientras espetaba "¿quiéres al niño? pues toma, os lo voy a dar muerto". La cara del bebé impactó contra el suelo por lo que presentó lesiones consistentes en equimosis subpapebral izquierda e inflamación en el tabique nasal, por lo que no necesitó de intervención quirúrgica.

El ya condenado por maltrato se sienta hoy en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y se enfrenta a los delitos de asesinato en grado de tentativa, un delito continuado de quebrantamiento de condena, coacción, amenazas y maltrato de obra en el ámbito familiar con las agravantes de parentesco y reincidencia. Por todos ellos la Fiscalía pide 20 años y tres meses de prisión, privación de la patria potestad del menor y de acercarse a él durante 20 años, así como de acercarse a su expareja por 13 años. Igualmente requiere una indemnización de 121.000 euros, de los cuales 61.000 son por lesiones y daños morales al bebé.