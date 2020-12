El último pleno del Ayuntamiento de Teguise, celebrado de manera telemática por la situación actual generada por el COVID, mostró una vez las diferencias del grupo político de Coalición Canaria y del alcalde Oswaldo Betancort con las propuestas del PSOE.

"Una vez más, pasan el rodillo a mociones constructivas y necesarias, argumentando excusas inexplicables. Negando una vez más la evidencia del abandono que sufren algunos pueblos del municipio, como el de La Caleta de Caballo, con el voto en contra de CC para que dispongan de luminarias en la calle Hernán Cortés, que tanto reclaman los vecinos", manifestaba la concejala Jenifer Galán, en una nota de prensa socialista.

"Se está convirtiendo en habitual que en las sesiones plenarias se silencie al principal grupo de la oposición con siewte concejales, algo que sorprende a los socialistas. El PSOE de Teguise propuso una moción relacionada con la instalación de contenedores para la recogida del aceite de uso doméstico y ropa usada, ya que no hay ningún punto en el municipio que disponga de dichos depósitos para la gestión de la recogida selectiva.

Problemática

En palabras de Galán: "El grupo de CC ha votado en contra de poner los contenedores de aceite doméstico y ropa, alegando que eso debería gestionarlo otras administraciones. No puede ser que no admitan que es un servicio de recogida necesario por la gran demanda de vecinos que lo han solicitado y no asuman sus propias responsabilidades municipales, acomodados en una mayoría absoluta que les da potestad para echar por tierra todas nuestras mociones."

"Conocemos muy bien la problemática de los agricultores con la escasez de agua. En estos momentos es cuando tenemos que apoyar a nuestros agricultores para que puedan sacar el producto local adelante, pero sorprendentemente Coalición Canaria ha votado en contra para que los agricultores dispongan de nuevos depósitos para obtener el agua que tanto reclaman", sentencian los socialistas.