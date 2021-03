Un vecino de La Asomada ha denunciado haber sido atropellado por un hombre, al que semanas antes grabó para denunciar que está "esquilmando" de rofe La Geria. "Estoy encerrado en mi casa con la puerta cerrada, porque tengo pánico", señala José Miguel Frahija, que ya ha denunciado ambos hechos ante la Guardia Civil. La historia de José Miguel se remonta al 4 de marzo cuando, mientras daba un paseo con su perra por el Barranco Tinasoria, se encontró "un camión y una pala mecánica sin cabina ni matrícula". Entonces, se dio cuenta de que habían sacado "una cantidad bastante importante" de rofe en la zona y decidió grabarlo con su móvil.

Además, advirtió al hombre que estaba extrayendo el rofe, que afirma que es un empresario "muy conocido" de La Asomada, de que "si no paraban de extraer lo iba a denunciar". Amenaza, no obstante, que en un principio decidió no llevar a cabo, aunque ahora sí la ha cumplido.

Más información en La Voz de Lanzarote