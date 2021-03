Una menor presuntamente violada por su padrastro sostiene que él la manipuló

Una menor de 12 años que presuntamente fue abusada por su padrastro narró ayer en el juicio que este le hizo creer que su madre no la quería y que la mandaría a un centro de menores antes de comenzar a abusarla sexualmente en un barrio de Arrecife.

Ayer se celebró el juicio contra F. M. D., en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por supuestamente haber sometido a la hija de su pareja a tocamientos sexuales e incluso llegar a mantener relaciones sexuales con la menor que contaba con 12 años de edad al momento de los hechos. Todo salió a la luz, supuestamente, el 22 de junio de 2017 una vez que la madre de la víctima se encontró en una casa abandonada junto a su vivienda a su esposo desnudo y a la adolescente “poniéndose las bragas”.

En el plenario la menor narró que vivió unos dos años con el procesado y se mudaron en varias ocasiones antes de irse al pueblo del encausado donde ocurrieron los hechos. Todo empezó, según la afectada, cuando él empezó a decirle que su madre no la quería y que la mandaría a un centro de menores. “Me lo dijo tanto que yo llegaba a la habitación a llorar por eso”, lamentó la víctima. “En una de las ocasiones me dijo que nos quitásemos la ropa para demostrarle que lo quería y después nos duchamos juntos y me hizo tocamientos en mi zona genital y en los pechos”, indicó la menor.

"Me pidió que dijese que había perdido la virginidad con alguien de mi edad", narra la afectada

También manifestó que el día de la violación ella estaba tumbada sobre un colchón en la habitación de la vivienda abandonada y él la penetró antes de que su madre entrase a la casa. Una vez que la mamá los descubrió ella salió corriendo y se encontró al procesado en la calle. “Le dije que no quería ir a casa porque tenía miedo de mi madre y que ella me había dicho que él me violó a lo que él respondió que era verdad pero que dijese que la virginidad la perdí con alguien de mi edad”, relató. También matizó que antes de ese día también había intentado penetrarla pero a ella le dolió y por eso no pudo hacerlo.

La madre de la víctima desgranó entre llanto que sospechó que algo pasaba por lo que persiguió al que era su esposo hasta la casa que estaba en ruinas, forcejeó para abrir una de las puertas y se encontró a su pareja con los genitales afuera. “La vi a ella ponerse las bragas y fue cuando entendí todo”, apuntó entre sollozos.

Ataque de vecinos

La testigo reseñó también que han tenido que mudarse a otra provincia de España para proteger a la menor porque los vecinos atacaban a su hija y le decían que se follaba a su padre. “Nos miraban como si fuésemos asesinas. La niña ya no quería ni salir de casa”, declaró. Además, comentó que la víctima sentía que estaba enamorada del acusado y que estaba enfadada con su progenitora porque le quitó al amor de su vida. “Me siento culpable porque yo metí a ese hombre a mi casa”, apostilló a la vez que indicó que durante la instrucción del procedimiento descubrió que estaba embarazada del procesado del que finalmente tuvo un hijo.

La tía de la menor aseveró que el día en que se descubrieron los hechos la menor le dijo que tenía una relación con el marido de su madre y que estaban esperando a que ella tuviese 18 años para estar juntos. Los peritos por su parte sostuvieron que encontraron ADN del procesado en los genitales de la adolescente.

El acusado intentó suicidarse tras ser sorprendido durante la denunciada agresión a su hijastra

El acusado negó los hechos aunque admitió que intentó suicidarse “por estrés” el día en que supuestamente su mujer lo encontró violando a su hija. “Nunca estuvimos solos. Yo me estaba separando cuando ocurrieron los hechos”, alegó.

La Fiscalía solicitó 12 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años, la letrada de la acusación particular Miriam Rosa Villa pidió 15 años, mientras que la defensa la libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.