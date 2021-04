"No puedo decir si es cierto porque estaba muy bebido". Así ha arrancado su declaración el acusado de intentar matar a su compañero de piso en Arrecife, que ha sido juzgado este lunes por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Y es que, ha asegurado no recordar nada" de lo que sucedió, salvo que "había consumido alcohol" y "pastillas". "No recuerdo nada más", ha insistido en sus respuestas ante las diferentes preguntas del Ministerio Fiscal.

Según el relato del joven, de nacionalidad extranjera, él solo llevaba "unos cinco días" viviendo en la vivienda de Altavista donde tuvieron lugar los hechos y "no tenía problemas" con sus compañeros de piso. Sin embargo, ha afirmado que aquel día empezó a consumir alcohol "a las 4 de la tarde", que combinó "con trankimazin". "Luego no recuerdo nada", ha asegurado, después de que la fiscal le preguntara si ya de madrugada discutió con su compañero de piso, si le siguió por el portal de la vivienda y si le clavó un cuchillo en repetidas ocasiones en distintas partes del cuerpo.

