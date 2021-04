Ayuntamientos y Cabildo de Lanzarote no se amedrentan por la situación sanitaria en la Isla, en nivel 2 de alerta, aunque en los últimos días aumenta el número de contagios después de Semana Santa. La semana dedicada al Día del Libro abre posibilidades de diversión y distracción.

Cabildo de Lanzarote

El cine, la música o la danza acaparan gran parte del protagonismo, aunque también hay espacio para las artes plásticas, la literatura, el teatro o las actividades formativas. En cine, los dos próximos jue es y viernes se podrá ver Deseando amar (In The Mood for Love) (2000), de Wong Kar-Wai los días 21 y 22 de abril; e Y llovieron pájaros (2019), de Louise Archambault, los días 28 y 29 de abril. En cuanto a las artes plásticas, a las exposiciones ya abiertas en el CIC El Almacén –Casa, de Pepa Sosa, Treno, de Jesús Hernández Verano, y Miradas en la sombra, de Adriana Sandec– desde el 9 de abril se suma la de José Arturo Martín y Javier Sicilia, La gran Historia del Arte de Martín y Sicilia, que puede visitarse en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. En cuanto al teatro, el 23 de abril se podrá ver en el Teatro El Salinero Michelle, una comedia muy seria, una obra de Luis O’Malley producida por Ángulo Producciones y protagonizada por Mingo Ruano y José Luis Massó. La música tiene dos citas destacadas, ambas a final de mes. El 29 de abril, concierto de jazz que ofrecerán Andrea Motis & Joan Chamorro con Gabriela Suárez. Y el 30 de abril, será la lanzaroteña Kimberly Tell la que se suba al mismo escenario para deleitar con su voz y sus composiciones que navegan entre el pop, el indie y el soul.

Teguise

El Ayuntamiento de Teguise celebra una semana dedicada a la literatura con motivo de la conmemoración del Día del Libro el próximo 23 de abril, en la que se podrá disfrutar de diferentes presentaciones de libros, talleres infantiles y mucha poesía. Para abril boca, mañana se abre el plazo para presentar los trabajos al Concurso de Poesía Esperanza Spínola, además se inaugurará en la Biblioteca Municipal Nieves Castillo Bonilla, la exposición dedicada al escritor Leandro Perdomo De Lanzarote a Bélgica. Y ese mismo día, el joven Braulio Betancort recorrerá los centros escolares del municipio presentando su libro Así es Braulio. El martes 20 de abril, a las 19.30 horas, el escritor Carlos Battaglini presentará su libro Me voy de aquí en el Teatro.

Haría

El proyecto Librarte es la propuesta del Ayuntamiento de Haría para dinamizar la actividad cultural. Librarte es un programa multicultural para fomentar el hábito de la lectura. Las actividades, programadas del 21 al 24 de abril, serán gratuitas y están relacionadas con la narración oral, el teatro y la literatura, entre otras disciplinas. Por control de aforo, los interesados tendrán que solicitar una invitación a partir del 14 de abril en www.culturedharia.com. Los actos empezarán el día 21 con la lectura infantil por Mon Peraza, la inauguración de la exposición de ilustración y artes plásticas de Ifará Melián y la presentación de un libro de Carlos Battaglini. Seguirán el jueves 22 con una caminata y narración de Elena Castillo y la inauguración de la exposición de Raquel Plans con la performance de Miren Edurne. El viernes 23 de abril, Día del Libro, el relato de María Buenadicha, la presentación del libro de Ignacio Romero y el concierto de UAL-LA. El sábado 24 de abril, será la presentación de un libro de Ico Toledo y la narración oral para adultos a cargo de Cristina Temprano.

San Bartolomé

La concejalía de Cultura conmemora el Día Internacional del Libro y ha programado una serie de actividades relacionadas con las letras. Autores que desean compartir su literatura y hacer llegar sus historias hasta el público: Ignacio Romero (Rincones de Lanzarote), Fefo García (El Criaíto), Carlos Battaglini (Me voy de aquí), Laura Curbelo (Alma, la tortuga que perdió la calma) y Elías Ramos (Sintigo). Además, César Corujo y Francis Berriel, dos trabajadores municipales, han puesto su creatividad al servicio colectivo creando dos bibliotecas activas para la calle, en homenaje a grandes obras literarias universales como El Quijote y El Principito, ubicadas en dos zonas peatonales del municipio en San Bartolomé y en Playa Honda.

Tías

El Día del Libro se celebra con la presentación del poemario de Samir Delgado titulado Pintura número 100. César Manrique in memorian, el día 22 , a las 17 horas. Recoge 60 poemas en los que el autor dialoga con el arte de César Manrique con motivo del centenario del nacimiento del artista. Durante la semana continuará la celebración de actividades.

Yaiza

El Día del Libro tiene mañana , en la Casa de la Cultura de Yaiza, la presentación de la novela A la sombra del palo en Cuba, del músico Carlos Almaguer. Habrá más actos en el programa preparado por el Ayuntamiento.