Los conductores de guaguas denuncian la invasión de las paradas por otros vehículos

Así, CCOO denuncia que “desde el pasado 5 de marzo de 2020, desde esta parte social, hemos dirigido un escrito de comunicación al Ayuntamiento de San Bartolomé en forma de denuncia, en vista a que no podemos dar un servicio de calidad a los ciudadanos de Lanzarote. La situación que estamos padeciendo en el servicio, justo en la parada del Aeropuerto T1 de Lanzarote, municipio de San Bartolomé, es que cuando un compañero llega a dicha parada, en reiteradas ocasiones, se encuentra dicha delimitación ocupada con vehículos de los ciudadanos. Tal es el riesgo, que al no tener espacio para poder aparcar la guagua en su parada, en algunas ocasiones y para no cometer infracciones o posibles accidentes, los trabajadores y trabajadoras no paramos en esa delimitación, creándole al pasajero que se quiere bajar un problema por no poder estacionar e incluso al cliente que quiere utilizar el servicio, imposibilitándole la entrada a la guagua”.

Varias paradas

Según expone Comisiones Obreras, esta situación se repite en varias paradas de la isla de Lanzarote,” ejemplo de ello en el

municipio de Tías, en donde también se ha presentado escrito de comunicación a la administración pública en reiteradas ocasiones”.

“A su vez”, añade el sindicato, “por parte de la empresa, que también tiene conocimiento de lo ocurrido día a día enel servicio, según nos informan, han tenido reuniones con las diferentes administraciones, incluido con el Cabildo de Lanzarote, dándole otras alternativa para radicalizar esta práctica, pero a día de hoy, los trabajadores y trabajadoras que realizamos el servicio de transporte público, encontramos que una minoría de la sociedad isleña está poco concienciada con el cumplimiento de la seguridad vial”.