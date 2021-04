Oswaldo Betancort intervino el pasado viernes en Comisión parlamentaria para trasladar de forma oficial al Gobierno de Canarias la oposición de las cofradías de pescadores y de las patronales turísticas de Lanzarote al proyecto de jaulas marinas que se pretenden instalar en 9 kilómetros de costa desde Arrecife hasta Tías, exactamente en los ámbitos marinos situados entre La Bufona y Punta El Barranquillo, pasando por Playa Honda y Puerto del Carmen.

El diputado por Lanzarote mantuvo a finales del mes de marzo un encuentro con los representantes de las cofradías de Arrecife, La Tiñosa y Playa Blanca para tomar una decisión consensuada acerca de la orden por la que se aprueba la ordenación detallada de la ZIA (Zona de Interés Acuícola) LZ2 en la isla de Lanzarote, y que supone la instalación de jaulas destinadas a la acuicultura en el litoral mencionado.

Tras dicho encuentro, Oswaldo Betancort y los representantes de las cofradías de pescadores de Arrecife, Tiñosa, Playa Blanca y La Graciosa, decidieron interponer un recurso de reposición en contra de dicha ordenación, escenificando que dicho proyecto cuenta con el rechazo total del sector pesquero, "que será el principal afectado, además de las consecuencias que también tendrá sobre la industria que mueve la economía insular, que no es otra que la turística, con la gran dependencia que tiene Lanzarote de la misma".

"Me gustaría recordar que esta medida no solo pone en riesgo la pesca artesanal, sino al modelo turístico que está implantado en la isla con alta rentabilidad", afirma Betancort, que propone a la consejería "que plantee alternativas de interior a la acuicultura para no dañar ni la costa de Lanzarote ni su imagen". "Nos oponemos a este proyecto por lo dañino que es para nuestros fondos marinos y para el desarrollo turístico y medioambiental de la isla y espero que el Gobierno esté trabajando en la retirada de las jaulas de Playa Quemada, cuya concesión finaliza en agosto".