Un hombre ha denunciado ante la Guardia Civil que fue agredido por el dueño de un bar de Playa Honda, después de decir que no le había gustado un bocadillo que había consumido en el local.

Según consta en la denuncia, los hechos tuvieron lugar en la tarde del viernes, después de que J.J entrara al bar a comerse un bocadillo de pata asada. A la hora de pedirlo, afirma que le preguntó a la camarera si "era casera o de supermercado", a lo que ésta le respondió que "la hacían ellos". Sin embargo, apunta que cuando le sirvieron el bocadillo, se percató de que "no era casera" y que le dijo a la camarera que eso "no era lo que había pedido". "Pero nada, me comí el bocadillo, me tomé la cerveza, pagué la cuenta y me fui al bar de al lado", ha relatado el denunciante.

