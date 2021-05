La asociación social y cultural para la mujer Mararía defiende que se mantenga el nombre de la docente Mercedes Medina en la denominación del instituto de Altavista (Arrecife), tal y como sucedía cuando era centro de Educación Infantil y Primaria.

Según señala su presidenta, Nieves Rosa Hernández, «en pleno siglo XXI, en los tiempos del Me too y de la reivindicación feminista más enérgica y generalizada de la historia, no es admisible mantener en la invisibilidad nuestro papel en el devenir de la comunidad. Más al contrario, es hora ya de desenterrar las identidades de escritoras, artistas, matronas, activistas y otras muchas mujeres que merecen el reconocimiento a su trabajo». Mararía propone al Consejo Escolar del centro, una denominación que incluya el nombre del barrio como el de la docente.