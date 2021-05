El Ayuntamiento de Tías ha mostrado su preocupación por los desahucios en el municipio, pero también por la postura de las entidades bancarias ante este problema social. Una preocupación que ha trasladado a expertos y colectivos con la organización el viernes de una jornada sobre la vivienda digna y los abusos bancarios.

La plataforma de afectados por la hipoteca (Ahinor) protagonizó este acto, en el que se destacó la existencia de herramientas y mecanismos jurídicos para evitar desahucios y se subrayó la importancia de demandar la aplicación del Código de las Buenas Prácticas a las entidades financieras.

La jornada estuvo presidida por el alcalde, José Juan Cruz; la consejera de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Rosa Callero; el concejal de Servicios Sociales, Nicolás Saavedra; el presidente de Ahinor, Francisco Santan;, el abogado especializado en derecho inmobiliario Andrés Roda, y el asesor inmobiliario Carlos López.

José Juan Cruz resaltó el aumento exponencial en el municipio del número de familias en riesgo de desahucio, casos que se están atendiendo gracias al convenio con la Fundación Adsis, y avanzó que el Ayuntamiento pedirá mediante recurso la inclusión del municipio en el listado regional de localizaciones para la construcción de viviendas sociales.

Rosa Callero tendió la mano del Cabildo de Lanzarote al Ayuntamiento de Tías y a la plataforma Ahinor, «así como a todos los municipios y asociaciones», para «trabajar de forma conjunta y buscar la manera, desde otra óptica, para que las ayudas que aportan las instituciones sean efectivas».

El alcalde solicitará al Gobierno que incluya al municipio en el listado de lugares para construir casas

Nicolás Saavedra hizo hincapié, por su parte, en la «situación preocupante» de muchas familias del municipio de Tías que no pueden pagar el alquiler «y también de aquellos pequeños propietarios de viviendas que no están recibiendo esos cobros de alquileres y que no pueden pagar sus hipotecas o costearse su día a día».

Este dato fue analizado por el presidente de Ahinor, Francisco Santana, quien destacó «la incorporación de un nuevo actor» en el problema de la vivienda, por cuanto en esta nueva crisis «se han sumado pequeños propietarios que no pueden pagar y a los que también atendemos. Es importantísimo mantener la posesión de la vivienda».

Francisco Santana afirmó que nos encontramos ante un «tsunami financiero», ya que «ahora mismo en Canarias tenemos 35.000 demandantes de vivienda». «Nosotros tratamos de ofrecer la experiencia que tenemos y aliviar la carga económica del afectado. Es un derecho que tenemos y actuamos sobre la marcha para evitar la ejecución del desahucio», añadió.

Tanto Francisco Santana como Andrés Roda y Carlos López pusieron en valor que administraciones como el Ayuntamiento de Tías y el Cabildo de Lanzarote ofrezcan atención a las personas con problemas de pago de la vivienda y aconsejaron a los afectados por esta situación que «no se queden parados y consulten».

Los tres ponentes en la jornada organizada por el Ayuntamiento de Tías subrayaron la figura de la aplicación del Código de Buenas Prácticas en las entidades financieras, que puede ser exigida por los afectados en los procedimientos relacionados con hipotecas, alquileres, cláusulas abusivas, etcétera. Los interesados pueden ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 648088751 o el correo electrónico ahinor.asociacion@gmail.com.