El joven lanzaroteño de 17 años Iván Páez “ha vuelto a sonreír”, asegura su madre, Yarely Páez. El muchacho ya puede regresar a las aulas del IES César Manrique, en Arrecife, después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias haya dotado a ese centro educativo de un auxiliar de enfermería que atienda las necesidades de ese alumno. Iván padece Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa diagnosticada cuando tenía cinco años y que por falta de medios en su instituto fue enviado a su domicilio el pasado mes de abril.

Tanto Iván como su progenitora agradecen la ayuda que ha puesto Educación a su disposición y el apoyo que ha recibido dentro y fuera de las redes sociales para que el chico pueda acudir de nuevo a su instituto. “El volver a clase le ha dado la vida”, afirma Yarely.

No obstante, ambos confían en que Educación mantenga el servicio asistencial de Iván no solo en lo que queda de curso sino también el que viene, puesto que “Educación a mí no me ha dado garantías de que esta persona la contraten también en septiembre. Nadie de Educación se ha comunicado conmigo en ningún momento", asegura la madre del estudiante. Yarely espera que “no sean tan irresponsables de volver a hacer lo mismo en septiembre, pero como no lo sé, no me quedo tranquila".

La falta de medios en el IES César Manrique, a pesar de que es el centro de Educación Secundaria habilitado en Arrecife para atención motora preferente, como el caso de los estudiantes que tienen los problemas de movilidad de Iván, en silla de ruedas desde los ocho años, le obligaron a alargar su confinamiento en su domicilio más allá de las restricciones por el coronavirus.

Iván se incorporó a las clases presenciales el pasado 12 de abril después de un año de confinamiento y tras ser vacunado contra la Covid-19, pero al día siguiente desde la dirección del IES César Manrique se requirió a Yarely para que acudiera al centro a llevarse a su hijo ante la imposibilidad de poderlo atender en las acciones necesarias para acudir a las clases, al carecer de una persona habilitada para ello.

Yarely agradece el interés mostrado por los diputados socialistas por Lanzarote en el Parlamento de Canarias Lucía Olga Tejera y Marcos Hernández y la difusión que ha tenido su caso en los medios de comunicación.