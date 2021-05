El parlamentario lanzaroteño del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) Jesús Machín Tavío solicita la instalación de dependencias de la empresa pública GMR (Gestión del medio rural de Canarias) en las islas no capitalinas.

Pide a la consejera regional de Agricultura la implantación, no solo en Gran Canaria y Tenerife, sino también en las islas no capitalinas de dependencias de la empresa pública GMR (Gestión del medio rural de Canarias), para que los agricultores puedan almacenar el producto y se posibilite que sea desde esa propia isla desde donde se comercialice. No podemos permitir que nuestras islas avancen a distintas velocidades,no sería justo”, alega.