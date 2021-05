En el nombre de mi maestra

La expresión vestir a un santo desvistiendo a otro se ha hecho realidad en el barrio de Tinasoria, en Arrecife, y ha levantado una polémica inusual por una parte, entre residentes y la asociación Mercedes Medina Díaz, y del Ayuntamiento y representantes del instituto, por otra. No ha sentado nada bien tanto a la asociación que lleva el nombre de la maestra castigada al olvido por una decisión del consejo escolar del centro -legal con la normativa vigente -como a los vecinos que fueron alumnos o conocieron a la docente, fallecida en 2002, que su nombre y su recuerdo desaparezcan del centro de secundaria. No es una medida de la ley de Memoria Histórica ni una petición del vecindario, por lo que su ejecución, además de pesar y enfado ante lo que creen un insulto a todos, ha creado perplejidad y desasosiego entre los que honran su memoria.

«El nombre de Mercedes Medina Díaz está relacionado en el barrio de Tinasoria desde el año 1991 con el centro escolar. Miles de alumnos, padres y cientos de profesores han pasado por él y se sienten identificados con su colegio. Muchos y grandes esfuerzos ha realizado la comunidad escolar por lograr arraigar a este barrio periférico e integrarlo en el desarrollo de la ciudad de Arrecife de Lanzarote», apuntan desde la asociación que lleva su nombre. El colectivo continúa la labor de esta maestra, que instauró ayudas para facilitar el acceso a la escuela en un barrio humilde.

En 1991 la situación era radicalmente distinta. Hubo alborozo, alegría popular y reconocimiento de las autoridades cuando Mercedes Medina descorrió la cortinilla que velaba la placa con su nombre, el que homenajeaba su labor docente y de compromiso social en Tinasoria. Las fotografías de ese acto recuerdan la presencia de autoridades regionales y municipales, de amistades y de alumnas de la maestra. Un hito de hace 30 años que ahora languidece.

Ignorancia, falta de rigor, desidia o intereses de corte clasista e incluso olvido a la tan de actualidad igualdad entre hombres y mujeres, son algunas de las quejas que expresan los detractores del cambio de nombre del antiguo colegio y desde 2017 instituto. Por ello, una campaña ha recogido casi 500 firmas para que se rectifique el acuerdo plenario que despoja a Mercedes Medina Díaz de su homenaje perpetuo en un barrio donde es referencia casi 20 años después de su óbito.

Fuentes de la asociación consideran, no obstante, que no es tarde para consensuar una solución que satisfaga a los nuevos rectores del instituto y a quienes defienden mantener la memoria de doña Mercedes en el centro. Así, exponen que al igual que pasa con otros centros en otras islas, se podrían fundir en uno ambos nombres y que el insituto de Tinasoria pase a denominarse Altavista-Mercedes Medina. Una opción que la asociación de mujeres Mararía apoya y que pondría fin a una polémica que puede tener un enorme impacto social en el barrio, donde la maestra fue todo un refererente, no solo educativo, sino también de compromiso social y de fomento del papel de las mujeres en la sociedad.

La entrega de las casi 500 firmas presentadas ante la delegación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias es una más de las acciones presentadas para salvar el recuerdo de la maestra delbarrio. Así, piden al Ayuntamiento de Arrecife que convoque una reunión del Consejo Escolar Municipal para abordar este asunto. «El Ayuntamiento sabe y es consciente que puede aún retraer los acontecimientos, debe de convocar urgentemente a su Consejo Escolar Municipal, órgano consultivo educativo en una ‘Ciudad Educadora’ y encontrar una salda inteligente y consensuada. La Educación es lo primero y lo más importante. Vamos a demostrarlo», argumentan.

Asimismo, consideran los defensores de mantener el nombre en el centro que «es un “atentado” a la memoria histórica de los barrios de Tinasoria, Altavista y Los Alonso; es una falta de respeto y desprecio a todos los alumnos, padres y profesores que trabajaron por arraigar a esta parte de la periferia de Arrecife. Lamentamos que el Ayuntamiento sea consciente y permita que se cometa un atentado patrimonial intangible y vuelva a asumir otra elevada carga contra su escaso y deteriorado patrimonio municipal.

Aunque está contemplado en la legislación educativa que es el consejo escolar de cada centro el que puede elegir su nombre, desde la asociación considera que sus actuales re ctores «han actuado corporativamente y de forma clasista; parece que molesta el “olor” a escuela, pero lo más ingrato es elegir la fecha de 8 de marzo para acabar con un referente femenino de la educación en Arrecife».

La capital de Lanzarote tiene seis referentes educativos masculinos: IES Blas Cabrera Felipe, IES Agustín Espinosa, EA Pancho Lasso, IES Cesar Manrique, CEIP Adolfo Tophan CEIP Antonio Zerolo, CEIP Benito Méndez y solamente dos femeninos: CEIP Nieves Toledo y hasta el cambio por el de instituto Altavista, el de Mercedes Medina.

Además, es la primera vez en Lanzarote y La Graciosa que un centro educativo que se transforma (IES Salinas, Ceo Ignacio Aldecoa e incluso en 2017el CIFP Zonzamas) no mantiene su nombre original. O como ha ocurrido en Fuerteventura, donde Educación autoriza como denominación específica el instituto de Puerto del Rosario con el nombre de Puerto de Cabras Rafael Báez.