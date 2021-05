Contrato aceptado en la concursal

Para sostenerlo, se remite a un comunicado enviado hace 11 años por los administradores concursales de Inalsa -cuando el PSOE denunció desde la oposición esa contratación-, y a otro informe firmado por uno de ellos, Pedro Martín, el pasado 9 de mayo, en el que señala que el presupuesto fue «supervisado y aceptado» por ellos. “Ahora, que vuelven de nuevo con las mismas y falsas denuncias y acusaciones, soy yo quien les adjunta el reciente informe realizado por el administrador judicial, abundando en que es todo mentira”, afirma Pedro San Ginés, según publica el periódico digital La Voz de Lanzarote.

Lo que se negó hace una década es que Calatayud hubiera sido contratado por 186.000 euros más IGIC para llevar todo el procedimiento concursal, afirmando que el contrato era por 86.000 y que cubría solo la fase común del procedimiento. Sin embargo, el abogado terminó llevando todo el concurso y ya ha cobrado de Inalsa 156.400 euros, y ahora reclama otros 82.000, sin que conste en base a qué contratos se realizaron las posteriores adjudicaciones. Y es que si no se da por válido el primer presupuesto que incluía todo el procedimiento, lo que denuncian desde Inalsa es que el resto de las fases e incidentes se adjudicaron de forma irregular.

En su comunicado, San Ginés también niega que ese segundo contrato y la exclusión de los incidentes del presupuesto «perjudicara a Inalsa», que es lo que sostiene el actual grupo de gobierno, en base a las facturas que ha terminado presentando el letrado.

«Por lo que respecta a los honorarios de los incidentes concursales, el acuerdo alcanzado era que su devengo se concretaba al vencimiento en costas (…) con lo que ningún coste tenía para Inalsa o Consorcio. Si se perdía el proceso, no tenía coste para Inalsa, si se ganaba con costas, el pago lo asumía la parte condenada en costas”, señala el informe de Pedro Martín.

No obstante, en el contrato que adjunta junto a ese escrito nada se detalla al respecto, limitándose a señalar que «los honorarios no incluyen ni la fase de convenio, ni la fase de liquidación, ni los incidentes concursales», ya que se limitaba solo a la fase común del procedimiento concursal. Sobre la «ocultación» de ese segundo contrato, San Ginés también lo niega. “Inaudito, como si yo también llevara el registro de Inalsa”, responde San Ginés sobre la ocultación, pero no aclara por qué las facturas de Calatayud se abonaban con cargo al primer presupuesto, que afirma que no tenía validez.