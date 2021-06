El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció este lunes en el Parlamento de Canarias que las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, va a un ritmo “óptimo” y ya se ha ejecutado el 90 por ciento de la misma, por lo que se cumplirán las previsiones de finalizarla en el próximo mes de noviembre.

El consejero recordó también que esta obra, que se ejecuta con una inversión de 40,3 millones de euros procedentes en gran parte de fondos europeos Feder, se planificó sin contar en un futuro su uso como puerto de cruceros, algo que sí permitiría la ampliación que se ejecuta en la actualidad.

“Desde el inicio de su planificación la ampliación del puerto de Playa Blanca no estuvo planteada para que operaran cruceros, pero dicha ampliación ya permitiría operar a cruceros medianos de algo más de 200 metros de eslora. Pero si en un escenario próximo se plantea que puedan operar los cruceros, solo lo haremos con el consenso del Cabildo de Lanzarote. Y esa es la posición del Gobierno”, apuntó Franquis.

Durante una comparecencia a preguntas de la oposición en el Parlamento, el consejero regional afirmó que la Consejería ha seguido en la obra de Playa Blanca la planificación que dejó prevista el anterior Gobierno que puso en marcha las obras en 2017, una planificación que preveía ampliar la dársena exterior pero que, en principio, no preveía la posibilidad de albergar cruceros.

“En torno al uso del puerto de Playa Blanca ha habido un debate en la sociedad conejera en los últimos años sobre si era viable o no su inclusión en las rutas de cruceros, incluso algunos sectores económicos de la Isla se mostraron abiertamente en contra”, expuso el consejero regional, “desde el Gobierno siempre hemos mantenido la planificación inicial del proyecto de ampliación, pero como somos conscientes de la importancia de este debate en la sociedad conejera, cuando acaben las obras y llegue el momento de debatir los usos futuros del puerto de Playa Blanca lo hablaremos con el Cabildo. Lo que buscamos es evitar en una guerra de intereses económicos que no interesa a nadie porque no fue esa la razón que motivó poner en marcha las obras de ampliación de Playa Blanca”.

Sebastián Franquis también anunció que tras la recepción de las obras en noviembre se inicia un proceso administrativo que llevará a tener a pleno rendimiento el nuevo puerto de Playa Blanca en el primer trimestre de 2022, salvo la línea interinsular de ferris entre Lanzarote y Fuerteventura que este mismo verano ya operarán desde la nueva dársena.

Por otra parte, el diputado del Grupo Nacionalista (CC-PNC) por Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha bía trasladado al consejero de Obras Públicas de Canarias, la preocupación del tejido empresarial turístico de Lanzarote por el proyecto de mejora del puerto de Playa Blanca, así como su futuro como muelle de cruceros, posicionándolo como segundo de Lanzarote, además de la posibilidad de conectarlo con la avenida marítima y zona comercial y de restauración del pueblo sureño.

«Se trata de un muelle primordial dentro del eje transinsular y uno de los más rentables de todos los puertos canarios», aseguró Betancort, «teniendo en cuenta que este muelle movía más de un millón de pasajeros al año y más de 250.000 vehículos, según datos de 2019».

«Lo que hoy queremos saber es, en primer lugar, si se cumplirá con el plazo previsto para la ejecución del proyecto y, por otro lado, qué trámites y acciones se han llevado a cabo para que una vez el puerto esté terminado, puedan atracar cruceros de tamaño medio desde el primer día», manifestó el diputado, sorprendido ante la respuesta del consejero de Obras Públicas

«Nos llama negativamente la atención que el señor Franquis aluda a la falta de consenso de la sociedad lanzaroteña sobre la necesidad de que nuestra isla cuente con un segundo muelle de cruceros, cuestión que está sobradamente superada desde hace tiempo, toda vez que entendemos que el Cabildo de Lanzarote no se opondrá jamás a complementar la oferta turística de una isla que depende en exclusiva del turismo», recalcó el diputado nacionalista lanzaroteño.