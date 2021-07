La lanzaroteña Begoña Frahija Rodríguez se convertirá en la profesora de cocina más joven de la primera edición del Campamento Urbano MasterChef, que se celebrará del 5 al 30 de julio en Madrid. La lanzaroteña, que estudió el Ciclo Superior de Dirección de Cocina en el CIFP Zonzamas, participó en 2019 en el Concurso Nacional de Tapas GMchef, donde consiguió el segundo puesto de Canarias. Fue este logro el que hizo que la organización de MasterChef se fijase en ella y le propusiese formar parte del profesorado del campamento.

MasterChef ha decidido reinventarse ante la situación derivada de la Covid-19. Por eso, este año realizará este campamento de cocina para niños a través de una modalidad urbana. Así, se celebrará por primera vez en la ciudad de Madrid. En este campamento los más pequeños podrán vivir una experiencia culinaria durante una o dos semanas, contando con todas las medidas de seguridad e higiene. Durante este periodo los participantes disfrutarán de clases de cocina, competiciones por equipos y actividades de ocio y deporte.

Tal y como señala Begoña, "este es el sueño de mi vida, ya que siempre he tenido el deseo de participar en el programa MasterChef, de La1, y debido a mi nivel formativo la normativa del programa no me lo permitía. Por ello, ejercer de profesora de cocina durante este campamento con tan sólo 23 años es todo un orgullo y me hace mucha ilusión."