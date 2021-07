El PP desmiente a Corujo

El Partido Popular desmiente a Corujo y asegura que el único escenario que se plantea ahora mismo es cómo salir de la crisis económica El secretario general afirma que las prioridades del PP las marca el PP y en ningún caso están posibles pactos en 2023 8, julio, 2021, informa el gabinete de prensa de los populares.

“La única preocupación que ahora mismo tiene el Partido Popular de Lanzarote es ver cómo se puede gestionar una salida a la grave crisis económica en la que nos encontramos inmersos como consecuencia de la pandemia, Ni más ni menos”. Así se ha expresado el secretario general del Partido Popular de Lanzarote, Jacobo Medina, ante las afirmaciones de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, que hoy ha afirmado que PSOE y PP coinciden en su intención de reeditar el pacto en el 2023. El secretario de los populares lanzaroteños desmiente estas afirmaciones y niega que el Partido Popular haya adoptado ninguna decisión en este sentido. “Es un asunto que no toca en estos momentos porque además la única preocupación que tenemos y en lo que estamos trabajando desde todas las esferas en las que tenemos responsabilidad es en gestionar y buscar soluciones a los problemas derivados de la crisis económica, máxime cuando no vemos ninguna salida ni apoyo por parte del Gobierno de Canarias que sigue sin dar respuesta a las necesidades socioeconómicas actuales”. “Esa es nuestra única preocupación y en ningún caso hablar de 2023 y las expectativas políticas que puedan presentarse en ese momento. Hacerlo sería una irresponsabilidad y una falta de respeto a la ciudadanía que desde luego no forma parte de actuar del Partido Popular”, sentencia Jacobo Medina.