“Si mi compañero no me saca, no salgo vivo”. Así ha relatado una de las víctimas el infierno que vivió hace dos años, cuando “dos hombres y dos mujeres” entraron en la casa ocupada de Arrecife en la que vivía, donde fue golpeado y atado de pies y manos, hasta que los asaltantes se marcharon tras prender fuego a la vivienda.

“Yo no podía salir, estaba inconsciente”, ha recordado durante el juicio, que comenzó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Fue otro de los ocupantes de la casa quien le sacó del interior y le salvó la vida, aunque esa víctima no ha llegado a declarar en la vista porque no ha podido ser localizado, según informa La Voz de Lanzarote.

No obstante, en el juicio se ha leído la declaración que prestó durante la fase de instrucción, en la que identificó a los cuatro acusados que se sientan en el banquillo, y para los que la Fiscalía pide entre 22 y 23 años de cárcel por tres delitos de tentativa de asesinato, uno de robo con violencia e intimidación en casa habitada y otro de incendio. Según su testimonio, fueron los dos hombres los que les golpearon y les amenazaron con cuchillos, tras forzar la puerta de la vivienda y acceder a la habitación. Después, siempre según su versión, uno de ellos volvió con una garrafa y el otro prendió el fuego. En cuanto a las dos mujeres que entraron a la casa con ellos, señaló que no pudo ver lo que hacían.

Además, declaró que antes de marcharse, los asaltantes “pusieron algo detrás de la puerta”, porque no la podía abrir y tuvo que romperla, volviendo a entrar después para rescatar a su compañero. En cuanto a la tercera persona que estaba en la habitación, logró salir por una ventana que daba a otro espacio sin techo.

Esta tercera víctima también declaró en el juicio, pero intentó quitar responsabilidad a los acusados. “Dijeron algo de dinero y droga, pero no sé bien qué estaban buscando”, ha comenzado señalando. Además, aseguró que “solo los veía nerviosos, pero nada agresivos”. Preguntado sobre si vio cómo golpeaban a sus compañeros y en especial al que sufrió mayores heridas, dijo que no lo recordaba.