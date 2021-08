Sin wifi en La Graciosa en plenas vacaciones de verano y con la isla al completo

Fuentes de la compañía Telefónica en Canarias han explicado este martes que ya se está trabajando en el problema y se está a la espera de un repuesto procedente de la Península para culminar la reparación del radioenlace. Según Telefónica, el fallo se produjo el pasado viernes y afecta a 140 de sus usuarios. La empresa prevé que el servicio se reestablezca a última hora de hoy.

La interrupción del servicio ha provocado inconvenientes, sobre todo, a los residentes en La Graciosa y las empresas afincadas allí, ya que han visto limitadas sus gestiones coincidiendo con la temporada alta, en pleno verano y con la isla al completo de visitantes en sus alojamientos.

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Teguise y vecina de Caleta de Sebo, Nieves Arrocha, ha relatado que este martes "una embarazada se ha tenido que trasladar a una farmacia de Lanzarote porque en La Graciosa no la podían atender a través de la receta electrónica al no funcionar el ADSL".

Y lo mismo ocurre con otros negocios a la hora de cobrarle con tarjeta a los clientes que no tienen efectivo, como los restaurantes, las tiendas de alquiler de bicicletas o los supermercados. "Los datáfonos no funcionan y los clientes tienen que hacer un Bizum para poder pagar, pues muchas veces van a los dos cajeros de la isla y tampoco funciona Internet, por lo que no pueden sacar dinero", relata la edil, que califica la situación de "agonía", ya que "la cobertura se va con frecuencia desde hace tiempo". Además, añade, "si tienes que realizar algún trámite con la administración electrónica, tampoco puedes hacerlo".

Miguel Páez, propietario de la tienda de recuerdos El Gracioserito, recuerdos y experiencias, indicó que él desde el pasado domingo ya puede trabajar con el TPV, pero una de sus clientas acudió al cajero ayer a sacar efectivo y no funcionaba, según su testimonio.

Los usuarios, en la medida de lo posible, se conectan al wifi de sus teléfonos móviles, con el consumo de datos que ello conlleva.

El pasado mes de abril, el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, solicitó al Gobierno de Canarias información sobre el estado del proyecto o la intención de invertir en la instalación de banda ancha en el pueblo de La Graciosa.

“Como diputado por Lanzarote y La Graciosa, quiero conocer cuáles están siendo las medidas tomadas por la consejería competente para que los habitantes de la octava isla canaria tengan pleno acceso a internet y puedan disfrutar de la cobertura, la calidad y la velocidad de conexión que demandan”, expresó Betancort, que recordó que “en 2019, el entonces presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprobó en Consejo de Gobierno, un informe para la dotación de servicios de banda ancha en La Graciosa, y aún no sabemos nada de la continuación del mismo”.