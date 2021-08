Saramago como "inspiración" para afrontar el reto de superar la pandemia

"Todas las sociedades en momentos como los actuales necesitan referencias y, en especial, referencias como José Saramago", afirmó Sánchez durante su intervención en la biblioteca del escritor portugués en A Casa, en el pueblo de Tías, con motivo de la presentación de los actos del centenario del nacimiento del escritor portugués, nacido en Azinhaga en 1922 y fallecido en su casa de Tías en 2010.

Para Sánchez, "una de las razones para mantener viva la memoria de grandes mujeres y hombres es, precisamente, que nos siguen sirviendo de inspiración a la hora de afrontar retos y decisiones difíciles". Y Saramago es ejemplo de ello. "Dejó escrito en la Balsa de piedra: las energías vuelven siempre cuando la esperanza vuelve", recordó el presidente español.

La presidenta de la Fundación José Saramago y viuda del escritor, la periodista y traductora Pilar del Río, abrió la presentación del centenario para toda España. "¡Qué felices seremos compartiendo cultura con mayúsculas!", resaltó. "La cultura nos sostuvo en el negror y, sin embargo, ahora tiene problemas para sostenerse. Es como si por ir saliendo del túnel ya no necesitáramos el concierto, la película que nos maravilla...", lamentó Del Río.

La celebración del centenario es "como un reconocimiento de la cultura en nuestras vida, que son vidas humanas, es decir, grandes, plurales, únicas, compatibles, dialogantes, preciosas". Avanzó que habrá conciertos con todas las músicas, recitales de poesía, teatro y conferencias, entre otros eventos, para descubrir que "no somos indiferentes, que no estamos rendidos, que no nos hemos dejado vencer, ni por el virus ni por el sistema".

"¡Qué felices seremos compartiendo cultura con mayúsculas! El centenario es como un reconocimiento de la cultura en nuestras vidas" Pilar del Río - Presidenta de la Fundación José Saramago

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo que "es un placer estar en este espacio en el que José Saramago recibía influencias para luego verterlas en la literatura". Saramago, en palabras de Torres, "simbolizaba el compromiso por la belleza, la estética, pero también un compromiso social y medioambiental".

A Saramago, recordó Torres, "le gustaba escribir porque quería que lo quisieran, quería vivir y consiguió algo mucho más allá, pervivir en la conciencia y en las memorias de quienes los hemos podido disfrutar".

Torres, que confesó que está se leyendo de nuevo Ensayo sobre la ceguera, una obra en la que el Premio Nobel cuestiona el deterioro de la vida a causa de la 'ceguera' de la sociedad, señaló que a diferencia de la pandemia de la novela del escritor portugués, "aquí nos confinamos para apartarnos de quienes tienen una enfermedad que nos contagia y nos enfrentamos a un mundo globalizado y a una pandemia que nos ha dejado en shok". Añadió que para poder vencerla "sacamos lo mejor de todos nosotros, la solidaridad, la apuesta por la salud, la sanidad pública y universal y por entregar un mundo mejor, que fue lo que Saramago siempre quiso".

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, rememoró que Lanzarote nombró Hijo Adoptivo a Saramago en 1997 y la isla se vio "honrada" por ello sin que "fuera necesario esperar a la concesión del Premio Nobel de Literatura [en 1998] para reconocer la calidad humana y literaria de ese portugués de mirada cálida y palabra encendida que vivió entre nosotros y cuya voz se alzó en defensa de valores irrenunciables". De ese modo, "como un lanzaroteño más se rebeló ante las prospecciones petrolíferas, pidió un trato digno para quienes arribaban a nuestras costas y se sumó al grito unánime de ni una camas más" en una isla en la que "el escritor ejerció de ciudadano y vecino de la tierra que había elegido para vivir".

"Lanzarote se vio honrada al nombrar Hijo Adoptivo a Saramago en 1997 sin que fuera necesario esperar a la concesión del Premio Nobel de Literatura" María Dolores Corujo - Presidenta del Cabildo de Lanzarote

“En una tierra como esta, de gentes con orígenes humildes, sentimos como nuestro al Saramago hombre y al Saramago escrito y le damos las gracias por regalarnos palabras que abrazan árboles y hablan con el horizonte, por regalarnos maravillosos libros, su pensamiento crítico, su ética y su bondad. Tías abre sus ventanas al mundo a través de la mirada de este escritor universal”, declaró el alcalde de Tías, José Juan Cruz.

"Sentimos como nuestro al Saramago hombre y al Saramago escritor" José Juan Cruz - Alcalde de Tías

El municipio que acogió a Saramago desde que se trasladó a vivir a Lanzarote en 1993 y lo nombró Hijo Adoptivo, se suma “”con honor y honra”” a la celebración del centenario del nacimiento del autor de Ensayo sobre la ceguera.

“Nos encontramos en un pedacito de tierra que forma parte de la vida y obra de José Saramago, Premio Nóbel de Literatura que se caracterizó por una presencia amable que invitaba a la reflexión. Esa reflexión iba acompañada de la pregunta constante demandando siempre la dignificación del ser humano”, concluyó Cruz.