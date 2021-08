Una plaga de cochinilla mexicana está afectando gravemente a las tuneras de Guatiza y Mala desde hace meses, según han confirmado tanto desde el Ayuntamiento de Teguise como desde los Centros Turísticos. Y es que, en el Jardín de Cactus están "bastante preocupados" porque la plaga pueda afectar a sus instalaciones.

"El aspecto es desolador", señalaba en estos días un ciudadano, que advertía del "peligro que corre el Jardín de Cactus y la agricultura de la isla" por esta plaga. "Está muy extendida y seca las pencas muy rápido", apuntaba, manifestando la necesidad de una "intervención urgente".

Desde los Centros Turísticos, su consejero delegado ha confirmado en Radio Lanzarote-Onda Cero que el Jardín de Cactus no se ha visto afectado por el momento afectado: Sin embargo, ha reconocido que están "bastante preocupados". "Estamos manteniendo el Jardín y por ahora no tenemos problemas, pero puede llegar porque está rodeado", ha señalado Benjamín Perdomo. "Tú puedes ser un oasis durante un tiempo pero, evidentemente, esa plaga, con que venga un poco de viento... Eso es como la uva y la parra, si hay ceniza y vuela", es muy difícil que no te toque. Tienes que estar continuamente tratándola", ha añadido.

Más información en La Voz de Lanzarote