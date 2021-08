Gera, Fer y Nico y otras ralladuras

El Cabildo estudia cómo eliminar las pintadas «incívicas» realizadas en Montaña Amarilla, en La Graciosa, según declaró en Radio Lanzarote-Onda Cero y que recoge La Voz de Lanzarote, la consejera de Energia e Industria Ariagona González, después de que la pasada semana un grupo de jóvenes profanara este espacio protegido.

Según explicó, lo que se pretende es «rehabilitar» la zona. Y es que, en la misma hay más pintadas «anteriores». «Bueno, no son pintadas, sino rallados en las piedras con los nombres», ha precisado la consejera. «Y esto es así, si uno va a una pared y ve un rallado, ralla también», añadió. Y eso es precisamente lo que quiere evitar el Cabildo. Por ello, está estudiando actuar en la zona a través de Geoparque, organismo que «se encarga del estudio, la investigación, la conservación y la preservación de los recursos geológicos de la Isla». «Y ese lo es. Entonces, ver de qué manera se pueden eliminar esas pintadas y señalizarlo de forma adecuada para, por lo menos, intentar crear un poco de conciencia y después obviamente multar. Y perdón por ser tan franca, pero es que es así, si uno no tiene conciencia y no es cívico, solo queda la multa, porque a lo mejor el bolsillo duele más que la conciencia», señaló.

Asimismo, aseguró que la institución también tiene previsto incrementar la vigilancia en La Graciosa. «El Organismo Autónomo de Parques Nacionales tiene un agente en La Graciosa que es el que vigila toda la Isla, además de los agentes medioambientales que tiene el Cabildo, pero desgraciadamente solo son dos, aunque esperamos aumentarlos y en este último trimestre del año poder contar con más efectivos. Si contamos con más efectivos, seremos capaces de tener una mayor vigilancia en los espacios naturales no solo en el Archipiélago Chinijo, porque como saben Lanzarote tiene un 43% de su espacio protegido», expuso González.

En cuanto a los jóvenes que fueron sorprendidos grabando sus nombres en la piedra volcánica de Montaña Amarilla, la consejera precisó que «compete a Medio Ambiente y a Patrimonio» abrir el correspondiente expediente, pero ha señalado que para ello se necesita una denuncia.