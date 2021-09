Yaiza insiste en la llegada de cruceros medianos al puerto de Playa Blanca

El Ayuntamiento de Yaiza no se resigna a que el puerto de Playa Blanca se quede fuera de las escalas de cruceros medianos que lleguen a Lanzarote. Una reivindicación que volvió a exponer el martes al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, durante el acto de la recepción parcial de los dos nuevos atraques de la infraestructura portuaria del municipio sureño.

De hecho, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, fue claro y rotundo en el encuentro con administraciones supramunicipales a la hora de reivindicar el atraque de cruceros medianos en el dique de uso mixto de 300 metros de longitud del nuevo puerto de Playa Blanca. Noda advirtió de que «Yaiza, y ya lo hemos dicho, no pretende competir con Arrecife. Nuestro puerto es una instalación complementaria que no permite el atraque de grandes cruceros, pero el que vengan cruceros medianos al sur de la Isla beneficia a Yaiza, y por supuesto, al conjunto de la Isla, de tal forma que no se nos puede tachar de insolidarios, y lo más lógico es rentabilizar al máximo una inversión que asciende a 40 millones de euros».

En defensa de los intereses de su municipio, el alcalde trasladó con argumentos el sentir de Yaiza a Franquis y a Corujo durante el acto de recepción de los dos nuevos atraques en la dársena exterior del muelle de Playa Blanca, donde operarán las embarcaciones de las navieras Armas y Fred. Olsen mientras se finaliza el 10 por ciento del presupuesto de la obra, que se prevé pueda estar operativa a principios de 2022.

El Ayuntamiento de Yaiza solicitó al Cabildo de Lanzarote la aprobación de la declaración institucional remitida por el pleno sureño -con la abstención del PSOE, partido de la presidenta insular- para apoyar al puerto de Playa Blanca para la llegada de cruceros medianos allí.

Un apoyo necesario, dado que el consejero regional expuso que debía haber consenso en la Isla.