Un vídeo de apenas siete segundos en el que se ven a decenas de migrantes sobre colchones y esterillas en el suelo, aseos portátiles y charcos de agua en la nave de Argana Alta (Arrecife) en la que se acogen temporalmente a las personas que llegan en patera a Lanzarote, ha desatado la polémica.

La edificación es la que ha alquilado el Gobierno de España para que los efectivos de Policía Nacional realicen los trámites administrativos por incumplimiento de la Ley de Extranjería, ante la imposibilidad de realizarlos en los calabozos policiales por el gran volumen de asistidos y por la pandemia del coronavirus -que obliga a aplicar medidas de seguridad sanitarias y a realizar pruebas PCR- a los rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en alta mar y son trasladados hasta Lanzarote, y a los que arriban en barquillas por sus propios medios a la isla y son detenidos al llegar. Permanecen en esa instalación un máximo de 72 horas, señalan fuentes policiales, hasta que son conducidos hasta otro recurso de acogida fuera de Lanzarote.

La abogada y activista saharaui Louelia Mint El Mamy difundió ayer la grabación en su cuenta de Twitter, la cual acompañó con el siguiente texto: "A veces no hay hoteles de 5 estrellas. A veces no llegan y se mueren. A veces les hacinamos y deshumanizamos. Y ellos/as no se quejan. Pero ahora tanto las personas migrantes como trabajadores no aguantan más. Esto es insostenible e insalubre. ¿Lugar? Nave de Arrecife, Lanzarote".

En la actualidad en esa construcción, que cuenta con dos duchas y está ubicada a la altura de la carretera que une Arrecife y San Bartolomé, hay 170 personas y la capacidad es para 350, han informado hoy fuentes de la Policía Nacional, que han añadido que "está previsto que la mayoría salga este jueves hacia otro recurso fuera de Lanzarote".

Ha habido momentos puntuales en los que la atención se ha visto al límite por el gran volumen de migrantes que han sido localizados, como los 210 en las siete pateras contabilizadas el pasado 14 de septiembre y los alrededor de 230 de las siete embarcaciones del domingo 26 de septiembre.

"Los baños son desinfectados todos los días por la empresa que se encarga de los mismos", han aclarado desde la Policía Nacional, a la vez que han precisado que "el vídeo es antiguo y fue grabado, como mínimo la pasada semana".