La murga lanzaroteña Los Simplones ha realizado un emotivo homenaje a La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que suma ya 14 días de intensa actividad arrasando todo lo que encuentra a su paso.

"No estás sola. No es un problema de palmeros y palmeras. Con ustedes sufre Canarias entera. Para un canario no existe suficiente mar que nos separe. Aunque estés triste tu belleza es infinita. Tú siempre seguirás siendo la más bonita y no olvides que contigo lucharemos hasta que sonrías", cantan los murgueros en un vídeo que han grabado para mostrar su solidaridad y apoyo con la población palmera desde la sede de la agrupación en Arrecife.

De ese modo, la murga Los Simplones se ha unido a las numerosas muestras de cariño con los palmeros que recorren Canarias y otros lugares de dentro y fuera de España.