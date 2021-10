Corujo empodera en la ONU a los jóvenes ante el cambio climático

Corujo desgranó las fortalezas de Lanzarote como territorio «con una amplia trayectoria en materia de sostenibilidad», y se detuvo en el papel de las autoridades locales en empoderar a las y los jóvenes en materia climática para que se conviertan en aceleradores del cambio y transición medio ambiental.

«En un mundo cambiante, volátil y de post pandemia mundial, los territorios locales deben reinventarse completamente, y reflexionar sobre qué tipo de destino turístico quieren ser, cómo van a diferenciarse en un mundo de sostenibilidad, transición de modelo energético, cambio radical de los patrones de consumo de los usuarios y de búsqueda de equilibrios con los ecosistemas naturales», señaló la presidenta. María Dolores Corujo puso el énfasis en la juventud: «Lanzarote tiene un legado de trabajo de sostenibilidad, urbanismo natural, resiliencia y ecología urbana gracias a César Manrique, su sociedad civil y la visión de su Cabildo. Pero esto ya no es suficiente. Nos toca volver a inspirar a una nueva generación, para que, usando las enseñanzas de César Manrique, eleven su trabajo, a nuestra isla y a nuestra gente al siguiente nivel». Corujo aseguró que tal objetivo se consigue «haciendo una inversión en los y las jóvenes, quienes ya están tomando el testigo de liderazgo y exigiendo un mundo más sostenible». Para ello se comprometió a «incentivar a todos nuestros talentos jóvenes a volver a la isla, a innovar y a crear aquí en materia climática, y a atraer a talentos de todo el mundo a que vean en Lanzarote un laboratorio donde crear soluciones globales».

A juicio de la presidenta, Lanzarote «tiene las condiciones perfectas» para convertirse en dicho laboratorio. «Lo que nos falta son inversores, el apoyo político nacional e internacional y socios estratégicos con capacidades científicas para activar dicho cambio», dijo. Corujo sostuvo que Naciones Unidas «son el socio estratégico perfecto para que Lanzarote pueda comenzar a reimaginar, rediseñar y reimplementar una hoja de ruta seria, creíble y consensuada con expertos de primer nivel para convertirse en un laboratorio de innovación para instituciones, empresas e inversores para testear nuevos modelos climáticos y luego escalarlos y replicarlos en otras partes del mundo».

La intervención de Corujo se produjo en el marco de ‘Innovate4Cities’ celebrado en Vancouver (Canadá), una iniciativa conjunta entre ONU Hábitat y el Global Covenant of Mayors for Climate and Energy para ayudar a ciudades y territorios locales e insulares a innovar en cambio climático, resiliencia y transición energética.