Werner Herzog es uno de los cineastas que mejor ha retratado el fuego interior del ser humano en filmes como Fitzcarraldo, por lo que no es de extrañar que su último proyecto tenga que ver con otro fuego interior, el que «corre bajo nuestros pies en forma de magma y que puede salir en cualquier momento».

Los volcanes fascinan al autor de Aguirre, la cólera de Dios por esa «cualidad de espectáculo que implica violencia y belleza a la vez», dijo ayer en Barcelona, ciudad en la que ha hecho escala camino de Lanzarote, donde impartirá un curso de cine a cineastas internacionales.

«Ya no estamos a tiempo de cambiar de isla e ir a La Palma, ¿verdad?», preguntó ayer medio en broma. «Hay que estar allí donde está la historia», dijo el director alemán, de 79 años, y en su caso no sería un frívolo viaje de placer para disfrutar a costa de la desgracia de los palmeros. El cineasta realizó en 2016 un documental sobre el poder de los volcanes titulado Into the Inferno, y está ahora con una nueva película sobre los vulcanólogos Katia y Maurice Krafft, que murieron tras grabar mas de 300 horas de lava y erupciones.

«Me fascina pensar que todo el planeta es magma que corre bajo nuestros pies y que puede salir en cualquier momento y en cualquier lugar», confesó. «La gente comete el error de confundir mis personajes con mi personalidad», dijo el realizador, que viajará a Lanzarote para reencontrarse con la isla en la que rodó en 1968 También los enanos empezaron pequeños.