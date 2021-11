Corujo defiende que la situación del consejero Juan Manuel Sosa es legal

A lo largo de su intervención, la presidenta –del PSOE y que gobierna en coalición con el Partido Popular y con Juan Manuel Sosa, de San Borondón– explicó que, «en contra de lo afirmado de manera insidiosa por Coalición Canaria, la situación administrativa y económica del consejero se ajusta perfectamente a lo dispuesto por la Ley».

Portavocía

Corujo expuso que este conflicto, que calificó de «infamia», comenzó a gestarse «con una mentira flagrante al acusar Coalición al consejero de haber usurpado la portavocía del grupo nacionalista». En este aspecto, la presidenta aclaró que «el consejero Juan Manuel Sosa comunicó a Función Pública, en el plazo hábil para ello, su cambio de situación y su nombramiento como consejero del Grupo de Gobierno». Dada la condición de funcionario de Juan Manuel Sosa, uno de los pocos integrantes de la plantilla del Servicio Canario de Salud con esa condición, los cambios en su situación laboral no los tramita el citado SCS, sino que «lo hace la Dirección General de Función Pública», puntualizó la presidenta.

Así pues, añadió, «Coalición Canaria obtuvo de manera no reglada una información del SCS incorrecta, pues Función Pública no había comunicado al SCS el cambio de situación de Sosa y sin más comprobaciones lanzaron una auténtica campaña de acoso y derribo contra el consejero». «Lo lamentable es que cuando se dieron cuenta de ese error no tuvieron la gallardía y la decencia de reconocer que se habían equivocado y pedir disculpas», reprochó.

La intervención no quedó ahí. La presidenta continuó el relata con la exposición detallada de su versión de lo ocurrido. De este modo, refirió que «tras darse cuenta Coalición Canaria de su auténtica metedura de pata», desvelando un inexistente escándalo, su estrategia pasó a ser cuestionar el derecho del consejero a estar liberado con cargo a la Comunidad Autónoma».

Ante esas acusaciones, que llegaron al Parlamento de Canarias, la Dirección General de Función Pública realizó una serie de informes en los que reconoce el derecho que tiene el consejero pero hace una interpretación diferente sobre la administración a la que correspondería el abono de sus retribuciones.

«En todo caso, y eso no lo cuenta nunca Coalición Canaria, esa interpretación diferente señalaba tres cuestiones fundamentales: La primera, que los cobros que ha recibido el consejero son completamente legales. La segunda, que el consejero tiene derecho a estar liberado en la situación de servicios especiales que se le reconoció desde el 30 de diciembre de 2019 y la tercera, que el consejero tiene derecho a cobrar su sueldo de funcionario a cargo del Cabildo Insular, según interpretación de la Dirección General», expuso Corujo.

Reacción

Ante el citado informe, el Cabildo inició un procedimiento para asumir el pago de los haberes de Juan Manuel Sosa y, a su vez, reintegrar a la Comunidad Autónoma las cantidades abonadas por la misma.

No obstante, tras advertirse por la Intervención del Cabildo que no procedía iniciar tal expediente dado que no se había iniciado por la Comunidad ningún procedimiento al efecto, se volvió a reexaminar el expediente. De ello, se concluyó que no solo no había que reintegrar esas cantidades sino que la obligación de pago recaía en la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la primera resolución de la Dirección General de Función Pública.

«El consejero Juan Manuel Sosa continúa cobrando los haberes a que tiene derecho como funcionario de la Comunidad Autónoma», resaltó la presidenta quien acusó a Coalición Canaria de mentir una vez más. «Nunca se planteó por el Cabildo pagar a la Comunidad Autónoma una supuesta deuda de Juan Manuel Sosa porque esa deuda nunca ha existido. El consejero no ha cobrado cantidad alguna de manera indebida», puntualizó.

Petición anulada

Ante las explicaciones dadas por Corujo, Coalición Canaria retiró su solicitud de comparecencia. La presidenta, por su parte, no quiso dejar de comentar la anulación de la petición de CC. «No hay caso Sosa. No hay escándalo Sosa. No hay pagos indebidos. Aquí el único escándalo que hay es comprobar cómo repiten constantemente una mentira tratando de ensuciar la imagen de un consejero que el único error que ha cometido ha sido otorgar su confianza a quien ha demostrado ser indigno de ella», lamentó.

También remarcó que «Función Pública no ha dicho que el consejero ha cobrado indebidamente su retribución como funcionario. Función Pública no ha reclamado al consejero las cantidades percibidas hasta hoy. La única cuestión que se discute es ajena por completo al consejero y se refiere a la administración a la que corresponde el abono de una retribución a la que tiene derecho». Por ello, reprochó a CC que «quizás consiga que sea el Cabildo en lugar de la Comunidad Autónoma quien tenga que hacerse cargo» del pago del salario del consejero.