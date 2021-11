El Gobierno rechaza la Policía Canaria en la Isla y tacha de xenófobo al PP

La Policía Canaria solo tendrá destacamentos permanentes en Gran Canaria y Tenerife, ya que se ha rechazado una propuesta del PP para crear uno en Lanzarote y este partido se opusiera a que ese organismo se crease en todas las islas una vez se apruebe la oferta pública de empleo necesaria.

La diputada del grupo Popular Ástrid Pérez, alcaldesa de Arrecife, defendió la proposición no de ley por la cual se pedía crear un destacamento permanente de la Policía Canaria en Lanzarote debido al aumento de la población, así como de los turistas y de la inmigración. Durante su intervención, Pérez insistió en que en Lanzarote se ha producido un incremento de las denuncias por inseguridad, así como de violencia machista, de delitos y de hurtos, y preguntó si acaso los ciudadanos de esa isla no tienen derecho a que se vele por su seguridad.

La diputada popular rechazó la enmienda de los grupos que apoyan al gobierno de Canarias (Socialista, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y ASG) de crear destacamentos permanentes en todas las islas una vez se apruebe la oferta pública de empleo, pues opinó que se trataba de una propuesta «para no hacer nada» y reclamó construir una Canarias desde la realidad de cada isla.

La diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Melodie Mendoza, reconoció que todas las Islas necesitan de la presencia de la Policía Canaria y tras recordar que en El Hierro no hay presencia de Policía Nacional propuso crear destacamentos en todas las Islas.

CC apoya la petición del Partido Popular porque cree que Lanzarote necesita ese cuartel policial

María del Río, de Sí Podemos Canarias, y Luis Campos, de Nueva Canarias, y Pedro Viera, del PSOE, criticaron que en la exposición de motivos se relacione el aumento de turistas y de inmigrantes con el incremento de la criminalidad en Lanzarote.

María del Río dijo que apoyaría la propuesta del PP con otra exposición de motivos, mientras que Luis Campos afirmó que es lamentable relacionar turismo e inmigración con incremento de la inseguridad, y Pedro Viera señaló que al principio pensó que la proposición no de ley era de Vox.

Pedro Viera opinó que era una propuesta para disputar el espectro político con la ultraderecha, y Ástrid Pérez acusó al diputado del PSOE de agredirla verbalmente.

El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, ha considerado de justicia la petición del grupo Popular y ha recordado que desde el gobierno regional se ha hablado de llegar a 300 efectivos de la Policía Canaria, y abogó porque en todas las islas haya destacamentos permanentes.

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Jesús Machín, después de que Viera criticase a CC de apoyar a la ultraderecha, le preguntó en manos de quien ha puesto el PSOE la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, con el PP.

Machín destacó que no se vota la exposición de motivos, con la que su grupo no está de acuerdo, y por ello su formación votaría a favor porque en Lanzarote «se necesita» un destacamento de la Policía Canaria al incrementarse la inseguridad ciudadana.