El acusado de haber violado durante años a su hijastra ha negado todos los cargos durante la última sesión del juicio, que este jueves ha quedado visto para sentencia. “Obviamente se lo está inventando. El por qué no lo sé, esa pregunta es para ella”, ha respondido cuando el fiscal le ha preguntado por tercer vez cómo explica que la menor lanzara esa acusación contra él y que la haya mantenido durante años “de forma coherente”, tanto en sus declaraciones ante la policía como en sede judicial, y ante todos los psicólogos y médicos forenses que han tenido que emitir informes en esta causa. “Yo sé que hay informes forenses que me incriminan, pero les pido que lo tengan todo en cuenta, porque hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Lo único que les pido es que miren todo con lupa”, ha afirmado el acusado dirigiéndose al tribunal, al hacer uso de su último turno de palabra durante el juicio. En esa intervención, que se ha extendido durante cerca de 20 minutos, ha intentado subrayar todas las supuestas “contradicciones” en el relato de la menor, que tenía entre 10 y 12 años cuando ocurrieron los hechos y ahora tiene 16.

Más información en La Voz de Lanzarote